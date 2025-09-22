Sissi gracie le militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah

Le président égyptien, Abdel Fattah al-Sissi, a accordé sa grâce au militant égypto-britannique Alaa Abdel-Fattah, a annoncé lundi Al-Qahera News, un média proche des autorités égyptiennes. « Le président égyptien décide de gracier (...) plusieurs condamnés après avoir pris les mesures constitutionnelles et juridiques nécessaires à cet égard », a écrit la télévision, ajoutant qu'Alaa Abdel-Fattah était concerné par la grâce.

Figure emblématique du soulèvement de 2011 en Egypte, Alaa Abdel-Fattah avait été arrêté pour la dernière fois en 2019 et condamné à cinq ans de prison pour avoir publié sur Facebook un message évoquant des violences policières.

Le militant de 43 ans a passé la majeure partie de la dernière décennie derrière les barreaux. « Mon coeur va s'arrêter », a commenté sa soeur, Mona Seif, sur X. « Le président(égyptien Abdel Fattah al-) Sissi a gracié mon frère », a-t-elle ajouté.

« Ma mère et moi nous nous rendons à la prison pour demander d'où Alaa sera libéré et quand. Nous allons revivre, je n'en reviens pas », a écrit Sanaa Seif sur X.Cette décision intervient quelques jours après que le président égyptien a ordonné d'examiner une demande de grâce en faveur d'un certain nombre de détenus, dont Alaa Abdel-Fattah, a indiqué le Conseil national des droits de l'homme, affilié à l'Etat.

En juillet, la justice a ordonné son retrait de la liste des personnes accusées de terrorisme, estimant que les récentes enquêtes n'avaient révélé aucune preuve le reliant aux Frères musulmans, organisation interdite en Egypte.

Le gouvernement britannique a régulièrement soulevé son cas auprès des autorités égyptiennes. En mai, un groupe d'experts des Nations Unies a qualifié sa détention d'arbitraire et appelé à sa libération immédiate.

Sa mère, l'activiste et universitaire Laila Soueif, a récemment mis fin à une grève de la faim de 10 mois menée pour réclamer sa libération. M. Abdel-Fattah observe lui-même une grève de la faim depuis début septembre, après une grève de la faim partielle en mars par solidarité avec sa mère, alors hospitalisée.