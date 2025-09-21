Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos

Israël rejette la reconnaissance "unilatérale" d'un Etat palestinien par des pays occidentaux


AFP / le 21 septembre 2025 à 18h20

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans un communiqué rejeter la déclaration "unilatérale" de reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

"Israël rejette catégoriquement la déclaration unilatérale de reconnaissance d'un Etat palestinien faite par le Royaume-Uni et d'autres pays", déclare le ministère. "Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire, elle déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique dans l'avenir", ajoute-t-il.

mib/hme


© Agence France-Presse

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans un communiqué rejeter la déclaration "unilatérale" de reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

"Israël rejette catégoriquement la déclaration unilatérale de reconnaissance d'un Etat palestinien faite par le Royaume-Uni et d'autres pays", déclare le ministère. "Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire, elle déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique dans l'avenir", ajoute-t-il.

mib/hme


© Agence France-Presse

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés