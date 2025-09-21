Israël rejette la reconnaissance "unilatérale" d'un Etat palestinien par des pays occidentaux

Le ministère israélien des Affaires étrangères a affirmé dimanche dans un communiqué rejeter la déclaration "unilatérale" de reconnaissance d'un Etat palestinien par des pays occidentaux.

"Israël rejette catégoriquement la déclaration unilatérale de reconnaissance d'un Etat palestinien faite par le Royaume-Uni et d'autres pays", déclare le ministère. "Cette déclaration ne favorise pas la paix, mais au contraire, elle déstabilise davantage la région et compromet les chances de parvenir à une solution pacifique dans l'avenir", ajoute-t-il.

