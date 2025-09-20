Nassereddine annonce des donations à deux hôpitaux de Saïda

Le ministre de la Santé Rakan Nassereddine a annoncé samedi une enveloppe de 400 000 dollars à l’hôpital turc de Saïda et une autre de 300 000 dollars à l’hôpital public de la grande ville du Liban-Sud. Il a précisé que ce sont « des donations de la Banque islamique du développement, de la Ligue arabe et de la Banque mondiale, assorties d’équipements médicaux modernes ». Ces propos du ministre interviennent au lendemain d'une attaque israélienne sur une voiture devant l’hôpital public de Tebnine, dans le caza de Bint Jbeil, qui a fait un mort et 11 blessés.

Le ministre Nassereddine a de plus fait savoir que les hôpitaux gouvernementaux du Liban-Sud qui ont été endommagés par la guerre menée par Israël seront reconstruits par le ministère de la Santé, si jamais le Conseil des ministres n’y consacre pas un budget spécifique. « Nous nous tenons auprès de tous les Libanais dans cette nouvelle phase et avec l'armée libanaise au service de tous les citoyens », a souligné le ministre, proche du Hezbollah.

C’est au cours d’une tournée auprès des hôpitaux et des centres de santé primaire de Saïda que le ministre de la Santé a fait ces annonces. Il a été reçu par les députés de la région, notamment Abdel Rahman Bizri, Oussama Saad, l’ancienne députée Bahia Hariri, ainsi que par le président du conseil municipal de la ville, Moustapha Hijazi, entre autres notables régionaux et directeurs d’hôpitaux.

Depuis l’escalade de l’offensive israélienne au Liban, le 23 septembre 2024 et jusqu’au 12 novembre de la même année, huit établissements de santé ont été contraints de fermer leurs portes et 28 autres ont subi des dégâts considérables, à cause des bombardements, selon le décompte de L’Orient-Le Jour. La plupart des hôpitaux endommagés sont situés au Liban-Sud, alors que d’autres se trouvent dans la Békaa et dans la banlieue-sud de Beyrouth.

Signature d'un accord de coopération avec l'AUBMC

Rakan Nassereddine a par ailleurs annoncé la signature d’un accord de coopération entre le ministère de la Santé et le centre médical de l’Université américaine de Beyrouth, représenté par le recteur de l'institution Fadlo Khoury. L'accord vise à soutenir les hôpitaux publics et à renforcer leur efficacité, et ce par le biais de formation spécialisées des médecins résidents et du personnel médical des hôpitaux publics. L'accord prévoit de plus « la coopération dans des recherches médicales conjointes, l'échange de services médicaux et la création de programmes et de services thérapeutiques dans les hôpitaux publics, conformément à la stratégie nationale de santé publique approuvée et mise en œuvre par le ministère de la Santé ».

Malgré un cessez-le-feu décrété le 27 novembre 2024, l’armée israélienne continue de frapper le Liban-Sud et la Békaa, prenant pour cible des responsables du Hezbollah, mais aussi des civils.