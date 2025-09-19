Rue des rosiers : le superviseur présumé de l'attentat arrêté par les Palestiniens à quelques jours d'une reconnaissance française de la Palestine

Un Palestinien surnommé Hicham Harb, suspecté d'avoir supervisé le commando de l'attentat rue des Rosiers qui avait fait six morts en 1982 à Paris, a été arrêté par les autorités palestiniennes, a-t-on appris vendredi auprès du Parquet national antiterroriste (Pnat). Le Pnat, confirmant une information du quotidien Le Parisien, a affirmé à l'AFP avoir été informé de cette arrestation par Interpol et s'est « félicité de cette avancée procédurale majeure et remercie les autorités palestiniennes » concernant ce dossier.

Hicham Harb, 70 ans, visé par un mandat d'arrêt international émis il y a dix ans, est l'un des six hommes renvoyés fin juillet devant la cour d'assises spéciale de Paris pour cet attentat antisémite. Ce développement inattendu, rendu public à trois jours de la reconnaissance annoncée, lundi prochain, par la France d'un État de Palestine, ouvre la voie à la comparution du septuagénaire, s'il venait à être extradé.

Emmanuel Macron s'est réjoui vendredi de « l'excellente coopération avec l'Autorité palestinienne » après l'arrestation de Hicham Harb. « Nous travaillons ensemble à une extradition rapide. Alors qu’une partie des suspects vont être renvoyés en Cour d’assise, c’est un pas supplémentaire pour le droit et la vérité », s'est félicité sur X le président français.

43 ans après l’attentat terroriste antisémite de la rue des Rosiers, qui avait endeuillé notre Nation en faisant 6 morts et 19 blessés, un suspect dont la France demandait sans relâche l’arrestation et l’extradition a été arrêté en Cisjordanie par les services palestiniens.… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

Sur les six suspects renvoyés devant la justice plus de 40 ans après les faits, deux sont mis en examen, dont Abou Zayed, qui était jusqu'alors le principal suspect entre les mains de la justice, et Hazza Taha. Les quatre autres, sous mandat d'arrêt, échappaient jusqu'à présent à la justice française.

Le 9 août 1982, six personnes ont été tuées et 22 blessées dans l'explosion d'une grenade dans le restaurant Jo Goldenberg puis dans une fusillade dans le quartier du Marais, perpétrée par un commando de trois à cinq hommes. L'attentat a été attribué au Fatah-Conseil révolutionnaire (Fatah-CR) d'Abou Nidal, groupe palestinien dissident de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP).