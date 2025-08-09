Noura Erakat : Tant que la reconnaissance de la Palestine ne s’accompagne de réparations et de sanctions contre Israël, elle reste symbolique

Alors que plusieurs pays occidentaux ont annoncé qu'ils reconnaîtront l'État de Palestine en septembre prochain lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, l'avocate palestino-américaine spécialisée dans les droits humains Noura Erakat – également autrice de Justice for Some: Law and the Question of Palestine (Stanford University Press, 2019) et coéditrice du magazine électronique Jadaliyya, revient dans un entretien accordé dans les locaux de L'Orient-Le Jour sur les limites et les failles du droit international, mais aussi sur les opportunités qu'il peut offrir aux Palestiniens dans le cadre de leur lutte pour la libération nationale, alors qu'Israël poursuit sa politique d'anéantissement dans la bande de Gaza.

Certains pays comme la France, le Royaume-Uni et le Canada, qui comptent parmi les alliés d'Israël, prévoient de reconnaître l'État de Palestine en septembre lors de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, se joignant ainsi aux 148 États qui l'ont déjà fait. Comment expliquez-vous le timing de cette initiative ?

Nous sommes au 22e mois d’un génocide colonial d’une cruauté sans précédent. Tous ces États avaient l’obligation de l’empêcher, comme le souligne la décision de la CIJ de janvier 2024. Or cette obligation n’a pas été respectée : pas d’imposition d’embargo sur les armes, pas de suspension des échanges commerciaux, pas d’exclusion d’Israël de l’ONU, d'autant que celui-ci continue de défier ses obligations en occupant illégalement la bande de Gaza et la Cisjordanie, comme l'a rappelé la CIJ en juillet 2024.

Aujourd’hui, tant que la reconnaissance de l’État de Palestine ne s’accompagne pas de réparations pour les Palestiniens, de la pénalisation d’Israël et de mesures coercitives pour le forcer à acheminer l’aide humanitaire, elle reste purement symbolique.

Les termes de la déclaration de New York, la réunion du comité de haut niveau convoquée par la France et le royaume d’Arabie saoudite sont encore pires que ce que nous pouvions imaginer sur le plan conceptuel. Le génocide n’y est pas mentionné. L’attaque du 7 octobre du Hamas y est présentée comme équivalente aux 671 jours de génocide perpétré par Israël. Les acteurs y sont décrits comme de simples adversaires éternels, en omettant la dynamique de pouvoir qui les oppose. La libération sans équivoque des otages israéliens y est exigée, mais la libération des 7 000 prisonniers palestiniens doit faire l’objet de négociations. D’autres conditions sont préjudiciables, notamment la désignation de l’Autorité palestinienne, un sous-traitant de l’occupation depuis la signature des anciens accords de paix officiels d’Oslo en 1993, en tant que seule autorité gouvernant les Palestiniens.

Certes, c’est la première fois que les États européens s'organisent en coalition pour s'opposer aux États-Unis. C'est ce qui est le plus remarquable actuellement. Mais malheureusement, cela a été fait de manière symbolique uniquement, ainsi que l’illustre la position britannique. Le Premier ministre Keir Starmer a menacé Israël : « Si vous ne mettez pas fin au génocide, nous reconnaîtrons alors un État palestinien. » Ce qu’il a fait, c’est transformer deux obligation légales, celle de prévenir le génocide et celle de ne pas reconnaître l’occupation illégale, en conditions politiques à négocier.

D'un point de vue juridique, quels pourraient être les effets de la reconnaissance de l'État palestinien par la France (et éventuellement le Royaume-Uni et le Canada) ? Cela modifierait-il la portée de sa souveraineté en vertu du droit international ?

Le juridique et le politique sont considérablement différents. Souvent, le pont entre les deux est incarné par la volonté politique. La conférence de Montevideo (établissant les critères traditionnels définissant un État, NDLR) est claire : la Palestine répond aux critères de territoire, de population, etc. Et, au-delà, la CIJ a longuement délibéré sur cette question, avant de conclure que la Palestine remplit ces critères. Ainsi, il n’y a pas de controverse juridique sur le statut. La controverse est politique, et elle est générée par Israël lorsqu’il décide de l’absence de frontières, de l’absence de ligne verte, de l’absence de la Palestine, et de la mise en place d’une seule juridiction, du fleuve à la mer.

La reconnaissance de la Palestine en tant qu’État a été refusée jusqu’à présent, non pas pour des raisons juridiques, mais pour des raisons politiques. Et, malheureusement, à l’heure actuelle, elle demeure moins primordiale que la fin du génocide, moins prioritaire que la demande de comptes à Israël sous forme de sanctions. Des sanctions pour une société qui a fonctionné en toute impunité, au point que près de 82 % des Israéliens soutiennent le nettoyage ethnique des Palestiniens à Gaza. Il ne s'agit pas d'un mauvais gouvernement dirigé par un mauvais acteur tel que le Premier ministre Benjamin Netanyahu ou le ministre de la Défense Bezalel Smotrich. Il s'agit de toute la société israélienne. Tout cela nous ramène donc au point principal : le problème, aujourd’hui, n’est pas juridique.

Ce n'est pas la première fois que l'utilisation du mot « génocide » suscite la controverse. Mais dans le cas de la Palestine, elle a atteint des niveaux sans précédent. Pourquoi ?

Tel qu’il a été historiquement élaboré, le droit international sert avant tout un projet de puissance coloniale, le but étant de réduire les conflits entre les puissances impériales, qui se disputent les ressources (maritimes, humaines, extractives, etc.).

Cet héritage colonial se reflète également dans la Convention sur le génocide de 1948. Suite au génocide du peuple juif en Europe, cette convention a, pour la première fois, qualifié de crime la destruction d’un peuple sur la base de caractéristiques immuables telles que l’ethnicité, la religion, la nationalité et la race. Mais la Shoah n’était pas le premier génocide : les personnes de couleur ont longtemps été exclues de la catégorie des civils, même en temps de guerre. Ainsi, il ne s’agissait pas de criminaliser la destruction de personnes, mais plutôt de redorer l’image que l’Europe voulait donner d’elle-même.

Aujourd'hui, nous voyons les limites du droit international lorsqu'il est appliqué à la Palestine. Outre la nature coloniale et le contexte historique de rédaction de ces documents, de nombreux chercheurs spécialisés dans l’étude de la Shoah veulent distinguer cette dernière des autres génocides. La Shoah est ainsi considérée comme différente, motivée uniquement par la haine, sans aucun caractère politique – ce qui est factuellement et historiquement inexact. De plus, le fait que la convention sur le génocide ait été rédigée en 1948, date de l’expulsion des Palestiniens et de la création de l’État d’Israël comme forme de réparation pour le génocide européen, crée une ironie tragique : celle d’effacer la Nakba de l’histoire, parce que comment accuser les premières victimes reconnues d’un génocide de commettre un tel crime ? C’est là que la question devient politisée.

En fin de compte, cela renvoie à une politique teintée de racisme qui n’a jamais reconnu les personnes de couleur comme des victimes légitimes. C’est ne pas se confronter aux crimes européens et à leur culpabilité pour la Shoah. C’est fermer les yeux face à leur soutien continu au sionisme, une idéologie coloniale et raciste reposant sur l'idée de suprématie d’un peuple qui doit survivre à tout prix, quitte à ce que ce soit au détriment des autres.

Y a-t-il encore des opportunités pour les droits des Palestiniens dans le cadre du droit international, malgré ses défauts ?

Absolument. Le droit est un outil tactique, pas stratégique. Malheureusement, dans le cas de la question palestinienne, il n’y a pour l’instant pas eu de politique solide pour tirer parti de cette dimension tactique. Le droit, tout comme la violence révolutionnaire, doit être subordonné à la politique. Or le politique qui nous représente, l’AP, limite considérablement le potentiel d’application du droit.

À l'heure actuelle, nous pouvons nous concentrer sur la lutte contre l'impunité. Il existe de nombreuses opportunités tactiques pour demander des comptes à Israël, mais aussi aux médias et aux autres États pour leur complicité continue. Cependant, le droit n'est pas la source de la libération, ce n'est pas la boussole de nos valeurs, ce n'est pas l'horizon des revendications palestiniennes. La question demeure : comment pouvons-nous utiliser la loi sans être subsumés par elle, alors que sa logique nous domine désormais ?

Il semble y avoir un changement dans l'opinion publique américaine en faveur de la Palestine. Comment expliquer cela et quelles conséquences cela pourrait-il avoir à l'avenir ?

Depuis l’effondrement du soi-disant processus de paix au début des années 2000, maintenant que le vernis des « deux parties égales » commence à s’effriter, nous observons la reprise d’une confrontation constante avec la logique sioniste, qui ignore depuis près de deux décennies la ligne de partition dite « officielle ». Ces deux dernières années, cette confrontation a atteint sa pleine expression à Gaza.

La lutte pour la Palestine a mis en lumière la nature coloniale du monde, ainsi que l’imbrication du racisme et du capitalisme. Depuis deux ans, cette lutte a placé la question palestinienne au centre de l’agenda progressiste aux États-Unis, sur tous les plans : qu’il s’agisse de l’abolition du système carcéral, de la liberté académique, des droits des étudiants, de la liberté de manifester, de s’exprimer, de se rassembler, jusqu’au simple droit à être représenté.

C’est la première fois qu’une majorité d’Américains soutiennent la Palestine plutôt qu’Israël. Cette position est sans précédent, et pourtant, la classe dirigeante américaine agit tel un régime autoritaire : elle satisfait les caprices des fabricants d’armes, des groupes de pression aux intérêts particuliers, et poursuit ses propres objectifs idéologiques, en dépit de la volonté populaire.

Peut-on mobiliser et canaliser cette dynamique pour aller plus loin ? Je l’espère. Ce que nous avons vu, malgré les punitions grotesques infligées à la société civile, entre les arrestations, les violences, les campagnes de harcèlement, les suspensions, les expulsions d’étudiants, les diplômes retenus, militant disparus ou déportés des États-Unis, c’est que leurs actions comptent.

Aujourd’hui, aux États-Unis, lors de la primaire démocrate pour la mairie de New York, l’un des facteurs qui a permis à Zohran Mamdani de remporter une victoire écrasante a été son soutien à la Palestine. Aussi minimes que soient les changements, aussi intenses que soient les souffrances qui persistent, ces mobilisations ont un impact. Des États s’engagent grâce à ces actions. En réalité, la décision de la CIJ, portée par l’Afrique du Sud, a été rendue possible grâce à l’engagement de la société civile en faveur de la cause palestinienne.