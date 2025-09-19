Stations-service non licenciées : le syndicat demande un délai supplémentaire pour la régularisation

Le Mohafez (gouverneur) de Beyrouth, Marwan Abboud, a reçu vendredi le président du syndicat des propriétaires de stations-service, Georges Brax, qui lui a demandé de prolonger jusqu’au 31 mars 2026 le délai accordé aux stations non licenciées pour régulariser leur situation, une échéance fixée initialement au 31 décembre 2025.

La préfecture de Beyrouth avait émis le 11 septembre dernier un avis de mise en garde n° 2812/2025, qui accorde un délai jusqu’au 31 décembre en déposant un dossier attestant de la conformité de la station ainsi qu'une demande de licence, sous peine de fermeture sous scellés, indique un communiqué du bureau des communications du gouverneur.

M. Brax a demandé que ce « délai soit prolongé jusqu’au 31 mars prochain et que les stations ayant, entre-temps, déposé un dossier de régularisation ou une demande de renouvellement de licence d’exploitation ne soient pas fermées avant l’achèvement de leurs procédures ».

Contacté par L’Orient-Le Jour, Georges Brax a expliqué que « la préparation d’un dossier complet en vue de l’obtention d’un permis nécessite un dossier technique comprenant des plans et des documents officiels et peut difficilement être finalisé en trois mois ».

M. Brax a également souhaité que, lors de l’octroi de nouvelles autorisations pour des stations-service, soit strictement appliquée « la condition de distance minimale prévue par le décret n° 5509, soit 800 mètres de rayon ». Il a en outre insisté sur la nécessité de mettre un terme à « la prolifération des centre de lavage des automobiles et ateliers de vidange d’huile opérant en dehors des stations, et de les fermer ».