L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Geir Pedersen démissionne

L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie Geir Pedersen a annoncé mercredi sa démission « pour raisons personnelles » après près de sept ans à ce poste. S'exprimant à la tribune du Conseil de sécurité, le diplomate norvégien s'est dit « profondément redevable et profondément reconnaissant envers le peuple syrien, qui a montré un courage et une humanité extraordinaires au cours de ces années ». « Comme ma famille et mes collègues le savent, il est de mon intention depuis un certain temps de passer à autre chose », a-t-il dit.

Mais « compte tenu des changements extraordinaires en Syrie et de l'ouverture d'un nouveau chapitre, c'était à la fois mon devoir et un privilège de rester en fonction et d'aider à guider les efforts politiques des Nations unies durant les premiers mois cruciaux de cette période historique de transition politique ».

Après la chute de Bachar el-Assad en 2024, un gouvernement de transition a été mis en place pour diriger la Syrie. Agé de 69 ans, Geir Pedersen avait été nommé à ce poste en octobre 2018.