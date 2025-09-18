Le gouvernement poursuit l’examen de l'avant-projet de budget 2026

Le Conseil des ministres, présidé par Nawaf Salam, s’est réuni jeudi au Grand Sérail pour poursuivre l’examen de l’avant-projet de budget 2026, l’exécutif espérant finaliser son étude d’ici la fin de la semaine, comme l’a annoncé mercredi le ministre de l’Information, Paul Morcos. Pour respecter les délais, le texte doit être transmis au Parlement avant l’ouverture de la session ordinaire d’automne, les députés devront ensuite l’adopter, idéalement d’ici fin décembre, et au plus tard avant fin janvier.

Le budget avait déjà été discuté lors des réunions gouvernementales de mardi et mercredi.

« C’est l’une des rares fois, voire la première récemment, où le Conseil des ministres étudie un budget en vue de son adoption dans les délais constitutionnels », avait affirmé M. Morcos. « Notre préoccupation principale est l’équilibre entre les recettes et les dépenses afin d’éviter tout déficit », avait-il également expliqué.

L’avant-projet de budget pour 2026 est un budget d’ajustement qui tient compte de la marge limitée du pays dans un contexte marqué par les crises financières et sécuritaires et qui repousse à plus tard les grands chantiers de réformes.

L’avant-projet de budget pour 2026 prévoit des dépenses et des recettes équivalentes à 505,72 mille milliards de livres libanaises, soit environ 5,65 milliards de dollars au taux actuel de 89 500 LL pour un dollar, adopté par la Banque du Liban. Ces montants représentent une augmentation de 18,2 % par rapport aux prévisions initiales du budget 2025, qui tablaient sur 427,69 mille milliards de livres, soit plus de 4,77 milliards de dollars. Ces chiffres avaient ensuite été révisés à la hausse dans la loi de finances 2025, approuvée début mars par décret gouvernemental, à 445,21 mille milliards de livres, soit 4,97 milliards de dollars, alors que le Parlement n’avait pas encore donné son aval pour le texte de l’exercice en cours.