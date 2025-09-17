Londres assure que l'accord migratoire avec la France va « aller de l'avant »

L'accord permettant au Royaume-Uni de renvoyer des migrants vers la France va « aller de l'avant », a affirmé mercredi une ministre britannique, après la décision d'une cour londonienne de bloquer temporairement l'expulsion d'un Erythréen. Cet accord franco-britannique, entré en vigueur début août, n'a pour l'instant débouché sur aucun renvoi de migrants.

La Haute Cour de Londres a temporairement bloqué mardi le renvoi en France d'un migrant érythréen, qui devait être renvoyé en France par avion mercredi matin. Cet homme de 25 ans, victime selon son avocate de trafic d'êtres humains, est le premier à contester en justice son expulsion.

« Il s'agit d'une seule personne, cela ne va pas compromettre les fondements de cet accord », a affirmé Liz Kendall, la ministre de la Technologie, qui représentait le gouvernement dans les interviews mercredi matin. « Cette décision est décevante, mais elle n'empêchera pas le reste de l'accord d'aller de l'avant », a-t-elle dit sur Times Radio, alors que la décision de la Haute Cour pourrait créer un précédent et fait planer un doute sur l'avenir de ce deal.

Selon les médias britanniques, deux avions qui devaient transporter des migrants vers la France, dont l'un partant de l'aéroport londonien de Heathrow mardi à 09H00, ont décollé sans aucun migrant à leur bord. L'accord prévoit le retour en France de migrants arrivés à bord de petites embarcations au Royaume-Uni, en échange de l'envoi outre-Manche de migrants se trouvant en France, et qui auraient déposé une demande en ligne pour s'installer au Royaume-Uni.

Plus de 31.000 personnes sont arrivées sur les côtes britanniques après avoir traversé la Manche depuis début janvier, un chiffre record à ce stade de l'année, selon un bilan de l'AFP réalisé à partir de chiffres officiels. Depuis début août, le Royaume-Uni a commencé à placer en détention des migrants dans le cadre de cet accord très critiqué par les ONG. Selon le journal The Guardian, 92 personnes sont détenues en attendant leur renvoi en France.