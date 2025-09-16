Les forces syriennes ont retiré leurs armes lourdes du sud du pays, selon un responsable militaire

Les forces syriennes « ont retiré leurs armes lourdes de tout le sud » de la Syrie, où Israël exige d'établir une zone démilitarisée, a indiqué mardi un responsable militaire syrien à l'AFP.

Selon ce responsable qui a requis l'anonymat, le retrait des armes lourdes de l'armée syrienne a « commencé il y a deux mois ».

Des affrontements intercommunautaires avaient éclaté en juillet dans la province à majorité druze de Soueida dans le sud, poussant les forces gouvernementales syriennes à intervenir.

Israël, qui abrite une communauté druze, avait alors bombardé Damas, affirmant vouloir protéger cette minorité, et les forces gouvernementales s'étaient retirées de la ville de Soueida.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait déclaré fin août que son pays menait des discussions en vue d'établir une zone démilitarisée dans le sud de la Syrie.

Un diplomate dans la capitale syrienne, qui a requis l'anonymat, a indiqué à l'AFP que le retrait des armes lourdes s'appliquait du sud jusqu'à « dix kilomètres au sud de Damas ».

Israël et la Syrie sont techniquement en état de guerre depuis des décennies.

Mais le président syrien par intérim, Ahmad el-Chareh, a indiqué vendredi que son pays menait des négociations avec Israël pour parvenir à un accord de sécurité.

Selon le diplomate, une nouvelle session de négociations est prévue vendredi à Bakou (Azerbaïdjan).

Le mois dernier, les médias d'Etat syriens ont rapporté que le ministre syrien des Affaires étrangères Assaad al-Chaibani et son homologue israélien Ron Dermer s'étaient rencontrés à Paris pour discuter d'une désescalade et de la situation dans la province de Soueida.