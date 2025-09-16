Conseil des ministre au Grand sérail, le ministre Nassar se retire lors des débats sur la loi électorale

Le Conseil des ministres, présidé par Nawaf Salam au Grand Sérail, a débuté aux alentours de 15 h et a été marqué, deux heures plus tard, par le retrait du ministre de la Justice, Adel Nassar. M. Nassar s’est retiré au moment où les propositions et modifications de la loi électorale étaient abordées.

Contacté par L’Orient-Le Jour juste après sa sortie de la séance, M. Nassar a indiqué que « les discussions portaient sur un projet de loi qui remplacerait la carte magnétique (pour pouvoir voter à distance) par le recours au QR code (code de réponse rapide), sans faire mention du vote des émigrés pour les 128 députés du Parlement libanais. » « Personnellement, je suis contre cela. D’où ma décision de me retirer », a-t-il ajouté. M. Nassar a précisé qu’il s’était retiré « très poliment et sans échanges acerbes avec le Premier ministre. »

Lors de sa réunion, le gouvernement doit également poursuivre l’examen de l’avant-projet de budget pour 2026, présenté par le ministre des Finances, Yassine Jaber. Il doit aussi prendre connaissance du rapport du comité ministériel formé à la suite d’une décision précédente de l’exécutif datant du 16 juin, chargé d’étudier les propositions et modifications de la loi électorale des membres du Parlement. Par ailleurs, le ministère des Affaires sociales a demandé à changer de nom pour devenir le ministère du Développement social.

Le ministre de l’Économie, Amer Bsat, pourrait également remettre sur la table son projet de conférence « Beyrouth 1 », destinée à encourager les investissements de la diaspora au Liban.

