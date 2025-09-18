Médias : pourquoi le projet de loi inquiète les ONG

Cela fait plusieurs semaines que le projet de loi sur les médias, actuellement à l’étude par la commission de l’Administration et de la Justice présidée par le député Georges Adwan (Forces libanaises), fait couler beaucoup d'encre. En cause : des amendements attribués au ministre de l’Information, Paul Morcos, que des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et le centre SKeyes de la fondation Samir Kassir, ont dénoncés dans un communiqué publié mardi, les qualifiant d'atteintes à la liberté d'expression et de la presse.Le ministre a, lui, catégoriquement nié dans plusieurs déclarations avoir proposé de tels changements, portant notamment sur trois points principaux : la réintroduction de la détention préventive des journalistes pour certaines infractions ; le...

