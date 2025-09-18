Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Politique - Liberté de la presse

Médias : pourquoi le projet de loi inquiète les ONG

Des amendements attribués à Paul Morcos et jugés régressifs, ont suscité une vive controverse. Mais le ministre de l'Information se défend d'en être l'auteur.

L'OLJ / Yara Sarkis, avec Philippe HAGE BOUTROS, le 18 septembre 2025 à 12h48

Médias : pourquoi le projet de loi inquiète les ONG

Le ministre de l'Information Paul Morcos (g.) aux côtés du député Georges Adwan, lors d'une réunion avec la commission parlementaire de l’Administration et de la Justice, le 16 septembre 2025. Photo tirée du compte X du ministre

Cela fait plusieurs semaines que le projet de loi sur les médias, actuellement à l’étude par la commission de l’Administration et de la Justice présidée par le député Georges Adwan (Forces libanaises), fait couler beaucoup d'encre. En cause : des amendements attribués au ministre de l’Information, Paul Morcos, que des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et le centre SKeyes de la fondation Samir Kassir, ont dénoncés dans un communiqué publié mardi, les qualifiant d'atteintes à la liberté d'expression et de la presse.Le ministre a, lui, catégoriquement nié dans plusieurs déclarations avoir proposé de tels changements, portant notamment sur trois points principaux : la réintroduction de la détention préventive des journalistes pour certaines infractions ; le remplacement de la simple «...
Cela fait plusieurs semaines que le projet de loi sur les médias, actuellement à l’étude par la commission de l’Administration et de la Justice présidée par le député Georges Adwan (Forces libanaises), fait couler beaucoup d'encre. En cause : des amendements attribués au ministre de l’Information, Paul Morcos, que des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et le centre SKeyes de la fondation Samir Kassir, ont dénoncés dans un communiqué publié mardi, les qualifiant d'atteintes à la liberté d'expression et de la presse.Le ministre a, lui, catégoriquement nié dans plusieurs déclarations avoir proposé de tels changements, portant notamment sur trois points principaux : la réintroduction de la détention préventive des journalistes pour certaines infractions ; le...
commentaires (1)

Et il faut ajouter une clause nette et précise sur l’illégalité du tribunal militaire à juger de simples manifestant qui ne faisaient que crier leur douleur face à une bande de mafieux qui les ont ruinés en se serrant de leur argent comme argent de poche pour pouvoir pavoiser dans leurs voitures blindées et leurs yachts comme pour les narguer. Le rôle du tribunal militaire est réservé aux seuls traîtres qui détiennent des armes illégales et détruisent leur pays pour sauver des régimes étrangers. Alors au boulot.

Sissi zayyat

13 h 01, le 18 septembre 2025

Commenter Tous les commentaires
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés

Commentaires (1)

  • Et il faut ajouter une clause nette et précise sur l’illégalité du tribunal militaire à juger de simples manifestant qui ne faisaient que crier leur douleur face à une bande de mafieux qui les ont ruinés en se serrant de leur argent comme argent de poche pour pouvoir pavoiser dans leurs voitures blindées et leurs yachts comme pour les narguer. Le rôle du tribunal militaire est réservé aux seuls traîtres qui détiennent des armes illégales et détruisent leur pays pour sauver des régimes étrangers. Alors au boulot.

    Sissi zayyat

    13 h 01, le 18 septembre 2025

Retour en haut