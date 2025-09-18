Médias : pourquoi le projet de loi inquiète les ONG

Le ministre de l'Information Paul Morcos (g.) aux côtés du député Georges Adwan, lors d'une réunion avec la commission parlementaire de l’Administration et de la Justice, le 16 septembre 2025. Photo tirée du compte X du ministre
Cela fait plusieurs semaines que le projet de loi sur les médias, actuellement à l’étude par la commission de l’Administration et de la Justice présidée par le député Georges Adwan (Forces libanaises), fait couler beaucoup d'encre. En cause : des amendements attribués au ministre de l’Information, Paul Morcos, que des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et le centre SKeyes de la fondation Samir Kassir, ont dénoncés dans un communiqué publié mardi, les qualifiant d'atteintes à la liberté d'expression et de la presse.Le ministre a, lui, catégoriquement nié dans plusieurs déclarations avoir proposé de tels changements, portant notamment sur trois points principaux : la réintroduction de la détention préventive des journalistes pour certaines infractions ; le remplacement de la simple «...
Cela fait plusieurs semaines que le projet de loi sur les médias, actuellement à l’étude par la commission de l’Administration et de la Justice présidée par le député Georges Adwan (Forces libanaises), fait couler beaucoup d'encre. En cause : des amendements attribués au ministre de l’Information, Paul Morcos, que des organisations de défense des droits humains, dont Amnesty International et le centre SKeyes de la fondation Samir Kassir, ont dénoncés dans un communiqué publié mardi, les qualifiant d'atteintes à la liberté d'expression et de la presse.Le ministre a, lui, catégoriquement nié dans plusieurs déclarations avoir proposé de tels changements, portant notamment sur trois points principaux : la réintroduction de la détention préventive des journalistes pour certaines infractions ; le...
Profitez de notre offre spéciale « À table ! »
Découvrez notre nouvel espace 100% cuisine en vous abonnant à 1$ pour 3 mois.
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.
Et il faut ajouter une clause nette et précise sur l’illégalité du tribunal militaire à juger de simples manifestant qui ne faisaient que crier leur douleur face à une bande de mafieux qui les ont ruinés en se serrant de leur argent comme argent de poche pour pouvoir pavoiser dans leurs voitures blindées et leurs yachts comme pour les narguer. Le rôle du tribunal militaire est réservé aux seuls traîtres qui détiennent des armes illégales et détruisent leur pays pour sauver des régimes étrangers. Alors au boulot.
13 h 01, le 18 septembre 2025