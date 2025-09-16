Menu
Dernières Infos - Énergie

Joe Saddi rencontre des responsables de TotalEnergies et d'EDF à Paris


OLJ / le 16 septembre 2025 à 10h00

Joe Saddi rencontre des responsables de TotalEnergies et d'EDF à Paris

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau, Joe Saddi publiée sur son compte X

Le ministre de l’Énergie et de l’Eau Joe Saddi a annoncé mardi matin dans un message sur le réseau X avoir tenu une série de réunions lundi à Paris avec des responsables de TotalEnergies et d’EDF. Le ministre n’a pas donné de détails, se contentant d’évoquer des « dossiers communs ».

TotalEnergies fait partie des principaux fournisseurs de carburant au Liban et avait mené le consortium formé à la fin des années 2010 ayant remporté les premières licences d’exploration et d’exploitation pour plusieurs blocs de la zone économique exclusive libanaise. EDF avait aussi apporté son expertise technique à Électricité du Liban sur plusieurs dossiers.

