Trump signe un décret pour déployer la Garde nationale à Memphis


AFP / le 16 septembre 2025 à 11h02

La ministre de la Justice américaine Pam Bondi (à gauche), le gouverneur du Tennessee Bill Lee (à droite) (à droite), la sénatrice américaine Marsha Blackburn (à droite) (3e à droite) et le sénateur américain Bill Hagerty (à droite) (2e à droite) regardent le président américain Donald Trump signer un décret envoyant des troupes de la Garde nationale à Memphis, dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 15 septembre 2025. Photo AFP/SAUL LOEB

Donald Trump a signé lundi le décret présidentiel de déploiement des militaires de la Garde nationale à Memphis, dans le Tennessee (sud), dans le cadre de sa lutte contre la criminalité ciblant des grandes villes américaines dirigées par les opposants démocrates. Le président américain a affirmé que cette opération serait une « réplique » de celle réalisée à Washington, malgré les critiques des démocrates qui l'accusent de dérive autoritaire et de militariser les questions de sécurité publique.

L'opération à Memphis « comprendra la Garde nationale, le FBI » et d'autres agences fédérales, a déclaré Donald Trump lors d'une cérémonie à la Maison Blanche, expliquant sa décision par « la criminalité » qui sévit selon lui dans cette ville. « On va probablement s'occuper de Chicago unensuite », a-t-il ajouté, cette grande ville démocrate étant dans sa ligne de mire depuis plusieurs semaines.

Le président républicain affirme que le déploiement de la Garde nationale dans la capitale Washington, mais aussi à Los Angeles avant elle, a aidé ces deux villes face à la criminalité des immigrés, réitérant son discours habituel sur ce sujet. Ville à majorité noire, Memphis est dirigée par un maire démocrate, dans un État du Tennessee tenu lui par un gouverneur républicain.

