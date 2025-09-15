L'émir du Qatar affirme que l'attaque israélienne visait à faire dérailler les négociations sur Gaza

L'émir du Qatar a accusé lundi Israël d'avoir voulu faire dérailler les négociations en vue d'une trêve à Gaza, en attaquant la semaine dernière des responsables du Hamas sur son sol, à l'ouverture d'un sommet arabo-islamique à Doha.

"Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie, entend faire échouer les négociations", a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, affirmant que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, "rêve que la région arabe devienne une sphère d'influence israélienne". "Et c'est une dangereuse illusion", a-t-il ajouté.

