L'émir du Qatar affirme que l'attaque israélienne visait à faire dérailler les négociations sur Gaza


AFP / le 15 septembre 2025 à 16h39

L'émir du Qatar a accusé lundi Israël d'avoir voulu faire dérailler les négociations en vue d'une trêve à Gaza, en attaquant la semaine dernière des responsables du Hamas sur son sol, à l'ouverture d'un sommet arabo-islamique à Doha. 

"Celui qui œuvre avec persistance et méthodologie à assassiner la partie avec laquelle il négocie, entend faire échouer les négociations", a déclaré Cheikh Tamim ben Hamad Al-Thani, affirmant que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, "rêve que la région arabe devienne une sphère d'influence israélienne". "Et c'est une dangereuse illusion", a-t-il ajouté. 

