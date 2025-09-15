Emmy Awards à Los Angeles : des artistes lancent des appels pour une « Palestine libre »

En pleines tensions politiques aux États-Unis, quelques jours après l'assassinat de l'influenceur conservateur Charlie Kirk, la soirée des Emmy Awards, récompensant les meilleures émissions et séries télévisées américaines, a été marquée par plusieurs déclarations très politiques.

Lors de cette 77ᵉ cérémonie de l'équivalent des Oscars de la télévision, qui se déroulait à Los Angeles, l'acteur espagnol Javier Bardem s'est fait remarquer en s'affichant avec un keffieh autour du cou, en soutien aux Palestiniens, et a appelé au boycott des acteurs de l'industrie qu'il accuse de soutenir Israël pour sa guerre à Gaza.





« Distinguer les Juifs de l’État d’Israël »

Ce dernier fait partie des quelque 1 800 acteurs, artistes et producteurs hollywoodiens à avoir signé la semaine dernière une pétition appelant au boycott des institutions cinématographiques israéliennes, qu’ils considèrent comme complices des crimes commis par Israël contre les Palestiniens dans la bande de Gaza et en Cisjordanie occupée. « Nous ciblons les groupes de cinéma et les institutions cinématographiques qui sont complices et liées au blanchiment ou à la justification du génocide à Gaza et d'Israël, ainsi que de son régime d'apartheid », a-t-il déclaré à l'AFP.

La meilleure actrice dans un second rôle, Hannah Einbinder de « Hacks », a quant à elle profité de son discours de victoire pour dénoncer la guerre à Gaza, les raids anti-immigration de l'administration Trump et son soutien à l'équipe de football américain des Eagles de Philadelphie. « Go Birds, Fuck ICE et libérez la Palestine », a-t-elle déclaré.

Elle a ensuite expliqué ses propos en coulisses, alors que son nom venait d’être gravé sur le trophée. « En tant que personne juive, j’ai le devoir de distinguer les Juifs de l’État d’Israël. Notre religion et notre culture… sont totalement séparées de cet État ethnonationaliste », a-t-elle déclaré.

Enfin, Megan Stalter, également issue de la série « Hacks », a posé sur le tapis rouge avec un sac à main sur lequel était inscrit en grosses lettres noires sur fond blanc : « CEASE FIRE! » (Cessez-le-feu !).





« Faire court »

Le maître de cérémonie, Nate Bargatze, a tout fait pour éviter les discours de remerciements interminables. En ouverture de la soirée, l'humoriste s'est engagé à donner 100 000 dollars à une association venant en aide aux jeunes dans le besoin... en avertissant qu'il déduirait 1 000 dollars pour chaque seconde dépassant les 45 allouées aux discours des vainqueurs.

« Je sais que c'est difficile (...) C'est brutal. Qu'est-ce que vous allez faire ? » « Je ne peux pas changer ça. C'est un jeu que j'ai inventé, et ce sont les règles », a-t-il affirmé. Il a précisé qu'il ajouterait 1 000 dollars dans la cagnotte pour chaque seconde non utilisée par les orateurs.

Un compteur à l'écran suivait et réduisait impitoyablement la somme allouée à mesure que les acteurs et réalisateurs multipliaient les remerciements. Si certains lauréats ont respecté les consignes et si l'humoriste John Oliver a prononcé un discours si court qu'il a fait bondir la cagnotte, à la fin de la soirée, le total était bien dans le rouge.

Finalement, et heureusement pour l'association, l'animateur a affirmé que CBS et lui verseraient un don total de 350 000 dollars.





Colbert

L'animateur Stephen Colbert, a été l'une des stars de la soirée. CBS a annoncé en juillet mettre fin au « The Late Show with Stephen Colbert » après les critiques de l'humoriste à propos des dommages et intérêts de 16 millions de dollars payés par la maison mère Paramount pour mettre fin aux poursuites contre Donald Trump, qualifiés de « bon gros pot-de-vin ».

Le président américain Donald Trump s'est réjoui de la fin de l'émission, mais le secteur du divertissement s'est mobilisé pour soutenir la nomination de Stephen Colbert pour le meilleur talk-show, qu'il a remporté sous des applaudissements enthousiastes. « Parfois, vous ne comprenez vraiment combien vous aimez quelque chose que lorsque vous avez l'impression d'être en train de le perdre », a-t-il déclaré.





Cinq femmes et un homme

L'annonce par l'actrice des « Hunger Games » Elizabeth Banks que le nombre des femmes nominées pour les mini-séries surpassaient les hommes, a déclenché l'enthousiasme du public.

« Quand a-t-on pu voir une catégorie de réalisation comptant cinq femmes et un homme ? Je n'ai pas vérifié, mais je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que cela n'est jamais arrivé ».

Puis, elle a ouvert l'enveloppe et annoncé que le seul homme nominé -- Philip Barantini -- avait remporté le prix pour le succès de la série phénomène « Adolescence ».