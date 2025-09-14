La famille Mikati se défend après l’annonce d’une enquête préliminaire la ciblant en France

L’ancien Premier ministre Nagib Mikati a réagi aux informations publiées par L’Orient-Le Jour, indiquant qu’une enquête préliminaire avait été ouverte par le Parquet national financier (PNF) à Paris au cours de la semaine écoulée, sur la base d’une plainte d’associations anticorruption le visant, lui, son frère Taha et d'autres membres de sa famille.

Dans un communiqué rédigé en son nom et au nom de sa famille, l'ancien Premier ministre a précisé ne pas avoir été officiellement notifié de l’ouverture de cette procédure et dénoncé l’intention de poursuivre en justice toute personne tentant de « ternir » sa « réputation » ou celle de sa famille. « La plainte déposée le 2 avril 2024 devant le Parquet financier français par l’association « Sherpa » et d’autres parties nécessite de notre part quelques clarifications pour remettre les choses en contexte », pouvait-on lire en introduction du texte.

« La source du patrimoine de la famille Mikati est claire, légale et transparente. Elle résulte de longues années de travail et d’investissements internationaux dans divers secteurs, et ce avant toute prise de fonctions ou responsabilités publiques au Liban. Ce patrimoine a toujours été acquis en conformité avec les standards internationaux de gouvernance. Nous avons toujours coopéré avec les autorités compétentes et fourni tous les documents nécessaires attestant de la légalité de nos activités », ont poursuivi les auteurs du communiqué.

Disposés à coopérer

« Nous confirmons que, jusqu’à présent, nous n’avons reçu aucun avis officiel des autorités judiciaires françaises, et que nous n’avons pris connaissance des rumeurs concernant une plainte ou l’ouverture d’une enquête judiciaire que par les médias. Bien entendu, nous avons pleinement confiance dans l’indépendance et le sérieux de la justice française, et nous sommes entièrement disposés à fournir toute information supplémentaire qui pourrait nous être demandée. Nous réaffirmons notre attachement au principe fondamental de la présomption d’innocence », ont-ils encore abondé. « Nous dénonçons également toute tentative politique ou opportuniste visant à ternir notre réputation par la répétition d’allégations déjà rejetées par différentes juridictions, et nous nous réservons le droit de poursuivre en justice toute personne participant à la diffusion ou à la propagation d’informations trompeuses ou mensongères », ont conclu les rédacteurs du texte.

En avril 2024, l’association française Sherpa et le Collectif des victimes des pratiques frauduleuses et criminelles au Liban (CVPFL), qui regroupe des déposants lésés par la rétention illégale de leurs avoirs, avaient déposé cette plainte pour « blanchiment d’argent », « recel », « association de malfaiteurs » en bande organisée contre M. Mikati et plusieurs membres de leur famille.

Un an plus tard, les deux plaignants ont transmis au parquet un complément d’information décrivant plus en détail les conditions présumées frauduleuses dans lesquelles la famille Mikati a pu acquérir son patrimoine en France et à l’étranger.