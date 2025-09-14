Le Premier ministre espagnol dit son « admiration » pour les manifestations contre l'équipe Israel-Premier Tech

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a fait part dimanche de son « admiration » pour les manifestations propalestiennes qui perturbent le Tour d'Espagne cycliste, dont la dernière étape doit arriver à Madrid en fin d'après-midi, sous protection policière renforcée.

« Aujourd'hui s'achève la Vuelta, notre tour, le tour cycliste d'Espagne. Nous tenons à exprimer notre reconnaissance et notre respect absolu envers les sportifs, mais aussi notre admiration envers un peuple comme le peuple espagnol qui se mobilise pour des causes justes, comme celle de la Palestine », a déclaré Pedro Sánchez, lors d'un meeting à Malaga.

Le Premier ministre socialiste, une des voix les plus critiques en Europe contre l'offensive destructrice menée par Israël à Gaza, qu'il qualifie de « barbarie », s'est dit fier de voir l'Espagne « briller comme un exemple » dans la défense des droits humains au niveau international.

La 80e édition de la Vuelta, promise sportivement au Danois Jonas Vingegaard, est perturbée quasi-quotidiennement par des manifestations propalestiennes visant l'équipe Israel-Premier Tech depuis son arrivée sur le territoire espagnol, dans le contexte de la guerre à Gaza.

Cette mobilisation, qui survient dans un contexte de grande tension entre Israël et l'Espagne, a poussé les organisateurs à écourter plusieurs étapes, comme à Bilbao et Pontevedra, ainsi que le contre-la-montre de Valladolid, jeudi.

Lundi, le chef du gouvernement espagnol, qui avait reconnu l'Etat de Palestine en mai 2024, avait annoncé des mesures pour « mettre un terme au génocide à Gaza », dont un embargo sur les ventes d'armes vers Israël, ce qui avait engendré une crise diplomatique avec le gouvernement de Benjamin Netanyahu.

Malgré les tensions, la 21e et dernière étape de la Vuelta arrivera comme prévu dimanche à Madrid, avec des mesures de sécurité renforcées.

La préfecture de la région de Madrid avait ainsi indiqué que des renforts de 1.500 membres des forces de l'ordre seraient déployés sur les étapes de samedi et dimanche afin de concilier « la sécurité » des coureurs et « le droit légitime de tout citoyen à manifester ».

Quelque 1.100 policiers nationaux supplémentaires seront déployés dimanche dans les rues de la capitale pour sécuriser l'arrivée de la course, soit le plus important déploiement de ce type depuis le sommet de l'Otan à Madrid en 2022, précise la préfecture.