Manifestations propalestiniennes : la Vuelta encore perturbée

Des manifestants propalestiniens ont une nouvelle fois perturbé le Tour d'Espagne samedi en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de la 20e et avant-dernière étape à Bola del Mundo.

Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés et contourner la manifestation. Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre.

Au final, la course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes. Cette 80e édition de la Vuelta est perturbée quasi-quotidiennement par des manifestations propalestiennes visant l'équipe Israel-Premier Tech, dans le contexte de la guerre à Gaza.

La délégation du gouvernement de Madrid a indiqué que près de 1.500 membres des forces de l'ordre seront déployés samedi et dimanche afin de concilier « la sécurité » des coureurs et « le droit légitime de tout citoyen à manifester ». Quatre cents agents de la Garde civile ont été déployés en renfort pour l'épreuve du samedi, et 1.100 policiers pour l'ultime étape et l'arrivée à Madrid dimanche, soit le plus important déploiement de ce type depuis le sommet de l'Otan à Madrid en 2022.