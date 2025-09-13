Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Guerre de Gaza

Manifestations propalestiniennes : la Vuelta encore perturbée


AFP / le 13 septembre 2025 à 18h17

Le coureur danois Mads Pedersen, de l'équipe Lidl-Trek, roule tandis que des manifestants pro-palestiniens brandissent des drapeaux palestiniens lors de la 20e étape de la Vuelta a Espana 2025, une course de 156 km entre Robledo de Chavela et Bola del Mundo, à El Escorial, le 13 septembre 2025. Photo AFP / Pierre-Philippe MARCOU

Des manifestants propalestiniens ont une nouvelle fois perturbé le Tour d'Espagne samedi en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de la 20e et avant-dernière étape à Bola del Mundo.

Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés et contourner la manifestation. Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre.

Au final, la course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes. Cette 80e édition de la Vuelta est perturbée quasi-quotidiennement par des manifestations propalestiennes visant l'équipe Israel-Premier Tech, dans le contexte de la guerre à Gaza.

La délégation du gouvernement de Madrid a indiqué que près de 1.500 membres des forces de l'ordre seront déployés samedi et dimanche afin de concilier « la sécurité » des coureurs et « le droit légitime de tout citoyen à manifester ». Quatre cents agents de la Garde civile ont été déployés en renfort pour l'épreuve du samedi, et 1.100 policiers pour l'ultime étape et l'arrivée à Madrid dimanche, soit le plus important déploiement de ce type depuis le sommet de l'Otan à Madrid en 2022.

Des manifestants propalestiniens ont une nouvelle fois perturbé le Tour d'Espagne samedi en tentant de bloquer le passage des coureurs à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée de la 20e et avant-dernière étape à Bola del Mundo.Quelques dizaines de personnes se sont assises au milieu de la route pour tenter d'arrêter le peloton qui a réussi à se faufiler par les côtés et contourner la manifestation. Certains militants ont alors commencé à courir vers les coureurs avant d'être appréhendés par les forces de l'ordre.Au final, la course a pu continuer normalement, même si les voitures suiveuses ont été arrêtées pendant quelques minutes. Cette 80e édition de la Vuelta est perturbée quasi-quotidiennement par des manifestations propalestiennes visant l'équipe Israel-Premier Tech, dans le...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés