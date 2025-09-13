Irak : accords d'investissement d'un milliard de dollars avec une institution financière

L'Irak a signé samedi des accords d'investissement d'un montant 'un milliard de dollars avec la Société financière internationale (IFC), qui fait partie du groupe de la Banque mondiale, au moment où le pays cherche à consolider la relance de son économie. Lors d'une cérémonie marquant deux décennies de présence de l'IFC en Irak, le Premier ministre Mohamed Chia al-Soudani a annoncé les nouveaux contrats entre l'institution et les secteurs public et privé irakiens.

Dans un communiqué, l'IFC, principale institution de développement axée sur le secteur privé dans les pays émergents, a annoncé « de nouveaux investissements et partenariats dans l'énergie, les infrastructures, l'agroalimentaire et la finance, pour un montant d'un milliard de dollars ». Selon les services du Premier ministre, les accords comprennent un contrat de 500 millions de dollars pour investir dans le gaz associé --le gaz naturel excédentaire libéré lors du forage pétrolier-- et développer des installations gazières dans la province méridionale de Bassora.

Riche en pétrole, l'Irak tente de tourner la page de décennies de guerre et d'instabilité, mais souffre encore d'infrastructures délabrées, de services publics défaillants et d'une corruption endémique. Le pays a retrouvé une relative stabilité ces dernières années, et les autorités espèrent désormais attirer des investissements dans tous les secteurs. Selon le Fonds monétaire international, la « croissance économique hors pétrole du pays est restée faible, freinée par une faible productivité, un niveau limité d'investissement et une utilisation inefficace du capital humain ».

Lors de la cérémonie, M. Soudani a affirmé que le secteur privé irakien « a démontré une présence efficace dans la mise en œuvre de projets de reconstruction et de développement, malgré la bureaucratie, la corruption et les défis sécuritaires ».

Basée à Washington, l'IFC a investi et mobilisé plus de 2,5 milliards de dollars pour des projets en Irak depuis 2005, au plus fort de la guerre déclenchée par l'invasion américaine.