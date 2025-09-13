Geagea : Un nouvel État est en train de se former, porteur des germes d’un avenir prometteur

Le chef des Forces Libanaises (FL), Samir Geagea, a affirmé qu'« un nouvel État est en train de se former, porteur des germes d’un avenir prometteur », lors du dîner annuel de son parti à Jezzine, au Liban-Sud.

« Oui, un nouvel État est en train de se former, porteur des germes d’un avenir prometteur, que nous espérions depuis plus de trente ans mais que la réalité passée empêchait de se concrétiser », a déclaré le leader chrétien, exprimant son « optimisme pour l'avenir ».

« Nous vivons aujourd’hui une étape totalement différente de tout ce qui a précédé depuis 1990 (fin de la guerre civile libanaise, Ndlr) jusqu’à hier encore. Nous avons un nouveau président de la République, originaire de Jezzine, et un nouveau gouvernement, et nous commençons à voir poindre les contours d’une nouvelle situation émergente, qui ouvre devant nous des perspectives d’espoir pour l’édification d’un nouvel État », a-t-il détaillé.

S'adressant plus spécifiquement au caza de Jezzine, où le président de la Fédération des municipalités, Bassam Hanna Romanos, élu suite aux municipales de mai dernier, est proche des FL, Samir Geagea a estimé que son parti avait la responsabilité de « faire passer Jezzine de sa réalité actuelle à une réalité meilleure ». « C’est le véritable défi, et il incombe à la Fédération des municipalités de Jezzine et aux nouvelles municipalités », a-t-il ajouté. À Jezzine même, le Courant patriotique libre (CPL, aouniste) de Gebran Bassil a remporté les 18 sièges du conseil municipal du chef-lieu du caza lors des municipales il y a quatre mois, infligeant aux FL leur première véritable défaite de ces élections, le parti de M. Geagea ayant sinon enchaîné les victoires dans les grandes localités chrétiennes.