Le Hamas affirme que son négociateur en chef, Khalil al-Hayya, est vivant
AFP /
le 12 septembre 2025 à 20h50
Khalil Al-Hayya. AFP
Le Hamas a affirmé vendredi soir dans un communiqué que son négociateur en chef, Khalil Al-Hayya, était vivant et qu'il avait survécu à la frappe israélienne ayant visé mardi une réunion de dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar.
« Après des arrangements de sécurité spéciaux, le Dr Khalil Al-Hayya (...) a participé au Qatar à une prière funéraire (pour) son fils martyr Hammam et les martyrs de la lâche tentative d'assassinat à Doha », indique le Hamas en référence aux six victimes de la frappe israélienne dont les funérailles ont eu lieu jeudi dans la capitale qatarie, sans que M. Hayya y ait été aperçu.
Le Hamas ne fournit aucune photo ou preuve de vie de M. Hayya. Selon des sources proches du mouvement, celui-ci était l'un des six dirigeants du mouvement islamiste présents dans le bâtiment visé par Israël au moment de la frappe.
Le Hamas a affirmé vendredi soir dans un communiqué que son négociateur en chef, Khalil Al-Hayya, était vivant et qu'il avait survécu à la frappe israélienne ayant visé mardi une réunion de dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar. « Après des arrangements de sécurité spéciaux, le Dr Khalil Al-Hayya (...) a participé au Qatar à une prière funéraire (pour) son fils martyr Hammam et les martyrs de la lâche tentative d'assassinat à Doha », indique le Hamas en référence aux six victimes de la frappe israélienne dont les funérailles ont eu lieu jeudi dans la capitale qatarie, sans que M. Hayya y ait été aperçu. Le Hamas ne fournit aucune photo ou preuve de vie de M. Hayya. Selon des sources proches du mouvement, celui-ci était l'un des six dirigeants du mouvement islamiste présents...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.