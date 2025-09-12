Menu
Dernières Infos - Frappe israélienne au Qatar

Le Hamas affirme que son négociateur en chef, Khalil al-Hayya, est vivant


AFP / le 12 septembre 2025 à 20h50

Khalil Al-Hayya. AFP

Le Hamas a affirmé vendredi soir dans un communiqué que son négociateur en chef, Khalil Al-Hayya, était vivant et qu'il avait survécu à la frappe israélienne ayant visé mardi une réunion de dirigeants du mouvement islamiste palestinien au Qatar. 

« Après des arrangements de sécurité spéciaux, le Dr Khalil Al-Hayya (...) a participé au Qatar à une prière funéraire (pour) son fils martyr Hammam et les martyrs de la lâche tentative d'assassinat à Doha », indique le Hamas en référence aux six victimes de la frappe israélienne dont les funérailles ont eu lieu jeudi dans la capitale qatarie, sans que M. Hayya y ait été aperçu. 

Le Hamas ne fournit aucune photo ou preuve de vie de M. Hayya. Selon des sources proches du mouvement, celui-ci était l'un des six dirigeants du mouvement islamiste présents dans le bâtiment visé par Israël au moment de la frappe.

