François Hollande reçu par Joseph Aoun

Le président Joseph Aoun a reçu vendredi l'ancien président français François Hollande à Baabda. M. Hollande prendra la parole ce soir dans le cadre d'un festival organisé par L'Orient-Le Jour à l'Hippodrome de Beyrouth, à l'occasion du centenaire du quotidien.M. Hollande a fait part de sa joie de visiter de Beyrouth à nouveau et insisté sur « l'attachement du peuple français au Liban ». Joseph Aoun a pour sa part évoqué « les relations historiques entre le Liban et la France qui a toujours été aux côtés du Liban dans tous les domaines ». La coopération entre les deux pays ainsi que la situation du Liban et de la région ont été abordées. Suivez notre direct En direct : L'Orient-Le Jour donne le coup d'envoi de son tout premier festival, « Un vent de liberté » ...

