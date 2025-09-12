France : les contrôleurs aériens reportent la grève prévue le 18 septembre, faute d'interlocuteur au gouvernement

Le principal syndicat des contrôleurs aériens français a reporté vendredi sa grève prévue le 18 septembre, journée de mobilisation nationale des organisations syndicales, faute d'interlocuteur au gouvernement, démissionnaire, mais entend poursuivre le mouvement du 7 au 9 octobre.

« Compte tenu du fait qu'un nouveau Premier ministre a été nommé et qu'un certain temps va être laissé pour composer le gouvernement, on n'a pas d'interlocuteur pour réussir à aboutir sur les revendications du niveau ministériel d'ici le 18 septembre », a déclaré à l'AFP Guillaume Sintes du syndicat SNCTA (60% des voix dans la profession). « Dans ces conditions, on lève le préavis du 18 septembre », a-t-il ajouté.

Plusieurs journées de grève des contrôleurs aériens avaient déjà fortement perturbé le trafic aérien au cours des derniers mois, à l'appel de différentes organisations syndicales.

Le SNCTA prévoyait de déposer un préavis de grève nationale courant de la prise de service au matin du 18 septembre à la fin du service de nuit le lendemain, avait indiqué le syndicat dans un communiqué publié le 28 août sur son site. Le SNCTA demandait le « rattrapage intégral de l'inflation » en matière salariale pour 2024, mais aussi une évolution de la gouvernance de la profession.

« Depuis plusieurs années, la gouvernance du contrôle aérien s'inscrit dans une relation marquée par de la défiance, des pratiques punitives et des méthodes managériales dégradantes », accusait le SNCTA. Le syndicat demande « un changement profond du management de la direction des opérations ».

La France se trouve dans une impasse politique depuis la dissolution en juin 2024 de l'Assemblée nationale décidée par le président Emmanuel Macron, la chambre basse du Parlement étant désormais fracturée en trois grands blocs sans majorité (alliance de gauche, centre-droit, extrême droite).

Lundi, le Premier ministre François Bayrou a été renversé par les députés qui ne lui ont pas voté la confiance. Mercredi, Sébastien Lecornu, jusqu'alors ministre des Armées, lui a succédé à la tête du gouvernement, et mène depuis des consultations en vue de composer son gouvernement, celui de M. Bayrou, démissionnaire, gérant actuellement les affaires courantes.



