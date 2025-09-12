La Russie accuse l'Ukraine d'avoir lancé un drone sur une centrale nucléaire

La Russie a accusé vendredi l'Ukraine d'avoir lancé un drone d'attaque sur la centrale nucléaire de Smolensk, après avoir indiqué avoir abattu dans la nuit 221 engins, soit l'une des attaques les plus massives des forces de Kiev depuis février 2022.

Les défenses anti-aériennes « ont neutralisé un drone de combat ukrainien près de la troisième unité de la centrale nucléaire de Smolensk » vers 04H00 (01H00 GMT), a déclaré le géant russe du nucléaire Rosatom dans un communiqué. La centrale est située à environ 300 km à l'ouest de Moscou. Les débris ont brisé plusieurs fenêtres mais n'ont causé ni dégât majeur ni victime, la centrale reste opérationnelle et il n'y a eu aucun changement dans les niveaux de radiation, a ajouté Rosatom.

L'Ukraine et la Russie se sont mutuellement accusées depuis le début du conflit de cibler des sites nucléaires, suscitant des avertissements de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA). L'armée russe s'était emparée de la centrale nucléaire de Tchernobyl, désaffectée, au premier jour de son offensive en février 2022, avant de se retirer un mois plus tard. Moscou s'est également emparé de la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le sud de l'Ukraine, la plus grande installation nucléaire d'Europe. Elle la détient toujours.

Tôt vendredi, le ministère de la Défense a affirmé que 221 drones ukrainiens avaient été interceptés et abattus. Neuf l'ont été dans la région de Moscou et 28 dans celle où se situe la deuxième ville du pays, Saint-Pétersbourg (nord-ouest), selon la même source.

Dans cette dernière région, loin du front et proche des pays baltes et de la Finlande, cette attaque a mis le feu à un navire dans le port de Primorsk, sur la mer Baltique, selon le gouverneur Alexandre Drozdenko. Ce dernier a assuré sur Telegram que l'incendie avait été maîtrisé et qu'il n'y avait aucun risque d'écoulement de pétrole. Une femme a été blessée.

Depuis le début de son offensive en février 2022, la Russie lance quasi quotidiennement drones et missiles sur l'Ukraine, qui répond régulièrement en frappant le territoire russe.