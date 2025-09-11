La justice autorise les hommes à prendre le nom de leur épouse

En Afrique du Sud, les hommes peuvent prendre le nom de famille de leur épouse, a estimé jeudi la Cour constitutionnelle en jugeant discriminatoire une loi qui l'interdisait.

Dans son arrêt, elle estime que l'interdiction « renforce les normes patriarcales de genre, qui prescrivent la manière dont les femmes peuvent exprimer leur identité ». L'affaire a été portée devant les tribunaux par deux couples. L'un souhaitait honorer la mémoire des parents de la future épouse, décédés lorsqu'elle était jeune. Dans l'autre cas, la femme souhaitait conserver ses liens avec le nom de sa famille car elle était fille unique.

Auparavant, les hommes devaient demander au ministère de l'Intérieur l'autorisation de changer de nom de famille, une demande qui n'était pas automatiquement acceptée. Des dispositions permettant aux hommes de prendre le nom de famille de leur épouse lors du mariage sont déjà en vigueur dans la plupart des pays européens et dans certains Etats américains.