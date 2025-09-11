Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Afrique du Sud

La justice autorise les hommes à prendre le nom de leur épouse


AFP / le 11 septembre 2025 à 21h06

Un drapeau d'Afrique du Sud. AFP

En Afrique du Sud, les hommes peuvent prendre le nom de famille de leur épouse, a estimé jeudi la Cour constitutionnelle en jugeant discriminatoire une loi qui l'interdisait.

Dans son arrêt, elle estime que l'interdiction « renforce les normes patriarcales de genre, qui prescrivent la manière dont les femmes peuvent exprimer leur identité ». L'affaire a été portée devant les tribunaux par deux couples. L'un souhaitait honorer la mémoire des parents de la future épouse, décédés lorsqu'elle était jeune. Dans l'autre cas, la femme souhaitait conserver ses liens avec le nom de sa famille car elle était fille unique.

Auparavant, les hommes devaient demander au ministère de l'Intérieur l'autorisation de changer de nom de famille, une demande qui n'était pas automatiquement acceptée. Des dispositions permettant aux hommes de prendre le nom de famille de leur épouse lors du mariage sont déjà en vigueur dans la plupart des pays européens et dans certains Etats américains.

En Afrique du Sud, les hommes peuvent prendre le nom de famille de leur épouse, a estimé jeudi la Cour constitutionnelle en jugeant discriminatoire une loi qui l'interdisait.Dans son arrêt, elle estime que l'interdiction « renforce les normes patriarcales de genre, qui prescrivent la manière dont les femmes peuvent exprimer leur identité ». L'affaire a été portée devant les tribunaux par deux couples. L'un souhaitait honorer la mémoire des parents de la future épouse, décédés lorsqu'elle était jeune. Dans l'autre cas, la femme souhaitait conserver ses liens avec le nom de sa famille car elle était fille unique.Auparavant, les hommes devaient demander au ministère de l'Intérieur l'autorisation de changer de nom de famille, une demande qui n'était pas automatiquement acceptée. Des...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés