Elizabeth Tsurkov raconte à Netanyahu les « conditions difficiles » de sa captivité

Elizabeth Tsurkov, l'otage israélo-russe libérée mardi après plus de deux ans en captivité en Irak, a raconté au Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avoir été détenue dans des "conditions difficiles".

Le bureau du Premier ministre a diffusé jeudi soir des images de Mme Tsurkov lors de son arrivée la veille à l'hôpital Sheba, près de Tel-Aviv.

Sur une vidéo, on voit l'ex-otage souriante mais marchant difficilement dans un couloir de l'hôpital avant de retrouver des proches et de les enlacer.

Durant un entretien avec M. Netanyahu, "elle a décrit les conditions difficiles de sa captivité et a exprimé son espoir pour le retour de tous les otages" (retenus à Gaza, ndlr), affirme le bureau du Premier ministre dans un communiqué.

Enlevée à Bagdad en 2023, la chercheuse israélo-russe a atterri mercredi soir en Israël, a indiqué le bureau du Premier ministre au lendemain de sa libération annoncée par les autorités irakiennes et le président américain Donald Trump.

"Le Premier ministre a félicité Elizabeth pour son retour, lui a souhaité santé et guérison complète, et a déclaré que de nombreux efforts avaient été investis pendant longtemps pour son rapatriement en Israël", selon le communiqué.

Elizabeth Tsurkov est membre du New Lines Institute for Strategy and Policy, un influent groupe de réflexion sur les relations internationales basé à Washington.

Elle avait disparu en Irak en mars 2023.

Son voyage n'était pas le premier en Irak et était destiné à des recherches sur le terrain dans le cadre de son doctorat à l'université américaine de Princeton.

Spécialisée dans les conflits au Moyen-Orient, principalement en Irak et en Syrie, elle était très active sur les réseaux sociaux, où elle comptait des dizaines de milliers d'abonnés et se décrivait comme "passionnée par les droits humains".

Elle avait été enlevée alors qu'elle quittait un café de la capitale irakienne, selon une source des services de renseignement irakiens.

"Nous sommes impatients de revoir Elizabeth et de lui donner tout l'amour que nous avons attendu pendant 903 jours", a écrit sur les réseaux sociaux sa soeur, Emma Tsurkov.

