Trump accuse la « gauche radicale » d'avoir contribué au meurtre de son allié Charlie Kirk

Donald Trump a accusé les discours de la « gauche radicale » d'avoir contribué au meurtre par balle mercredi d'un de ses fidèles alliés politiques, l'influenceur Charlie Kirk, le qualifiant de « martyr de la vérité et de la liberté ». Le podcasteur conservateur, porte-drapeau de la jeunesse pro-Trump, a été tué lors d'une réunion publique dans une université de l'Utah (ouest). Les recherches sont toujours en cours pour trouver le tireur, dont les motivations restent pour l'heure inconnues.

« Depuis des années, la gauche radicale compare des Américains formidables comme Charlie aux nazis et aux pires criminels et meurtriers de masse du monde. Ce genre de rhétorique est directement responsable du terrorisme que nous connaissons aujourd'hui dans notre pays, et cela doit cesser immédiatement », a accusé le président américain dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social. « Mon administration retrouvera tous ceux qui ont contribué à cette atrocité et à toute autre violence politique, y compris les organisations qui les financent et les soutiennent », a-t-il lancé.

Avant lui, plusieurs figures trumpistes avaient qualifié Charlie Kirk de « martyr » tombé pour la défense des valeurs conservatrices et chrétiennes. Un suspect a été arrêté, avant d'être relâché plus tard dans la journée, selon le patron de la police fédérale (FBI).

La mort de Charlie Kirk a été annoncée par Donald Trump quelques heures après que l'homme de 31 ans a été touché. Le drame a été capté par des vidéos qui ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux. Le président a ordonné la mise en berne des drapeaux américains en hommage à celui qui avait été un rouage important de sa dernière campagne présidentielle. L'immense étendard de la Maison Blanche a été abaissé.





« Violence politique »

Friand de joutes oratoires avec les étudiants, Charlie Kirk participait à un événement en plein air sur le campus de l'Utah Valley University. Vers midi heure locale, « on a tiré un coup de feu sur Charlie Kirk » qui a été « évacué des lieux par ses gardes du corps », a écrit l'université sur X.

Des vidéos le montrent, touché au cou, s'effondrant sur sa chaise, des cris de panique se faisant entendre dans le public. « Je veux être bien clair, il s'agit d'un assassinat politique », a souligné le gouverneur républicain de l'Utah Spencer Cox lors d'une conférence de presse.

Selon les enquêteurs, la seule balle tirée l'a été depuis le toit d'un bâtiment du campus, par un homme habillé de noir, dans ce qui semble être un assassinat ciblé. A gauche, l'ancienne candidate démocrate malheureuse à l'élection de 2024, Kamala Harris, a estimé que « la violence politique n'a(vait) pas de place en Amérique ».

L'ancien président Joe Biden a aussi appelé à ce que ce type de violence « cesse immédiatement », à l'unisson d'autres figures de la gauche: Barack Obama, Bernie Sanders ou encore le gouverneur de Californie Gavin Newsom. L'ex-parlementaire de l'Utah Jason Chaffetz, qui était sur place, a expliqué à la chaîne Fox News que Charlie Kirk répondait à une question du public quand il a été touché par un tir d'arme à feu: « Pendant sa réponse, le tir a éclaté ».





« Fontaine de sang »

Sophie Anderson, 45 ans, a raconté au Daily Mail qu'elle se trouvait à 30 mètres de la scène: « Il a été touché au cou et s'est effondré, il n'était plus qu'une fontaine de sang. »

Originaire de la banlieue de Chicago, chrétien et défenseur du port d'armes à feu, ce père de deux enfants avait abandonné ses études pour se dévouer au militantisme. Il était à la tête d'un mouvement de jeunesse: Turning Point USA. Cofondée en 2012 par l'influenceur, alors âgé de 18 ans, cette association est devenue en une décennie le plus gros groupe de jeunes conservateurs aux Etats-Unis.

Elle comprend une armée de militants enthousiastes, dont certains avaient été envoyés en bus à Washington à la manifestation du 6 janvier 2021 qui avait débouché sur l'invasion du Capitole. Avec ses 6,9 millions d'abonnés sur Instagram et 3,8 millions sur YouTube, son influence avait largement servi Donald Trump pour séduire les jeunes hommes américains en promouvant une conception ultratraditionnelle de la famille.