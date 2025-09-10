Menu
Israël dit avoir frappé des « cibles militaires » des rebelles au Yémen


AFP / le 10 septembre 2025 à 17h51

De la fumée s'élève après les frappes israéliennes sur Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les Houthis, le 10 septembre 2025. Photo AFP/ MOHAMMED HUWAIS

L'armée israélienne a dit avoir frappé mercredi des « cibles militaires » des rebelles houthis au Yémen, au lendemain de l'interception d'un missile tiré de ce pays vers Israël.

« L'armée de l'air a frappé des cibles militaires du régime terroriste houthi dans les régions de Sanaa et d'al-Jawf au Yémen », a indiqué un communiqué militaire. « Des camps militaires où des membres du régime terroriste avaient été identifiés, le siège des relations publiques militaires des houthis et un site de stockage de carburant » ont été visés, selon le texte. 

Un bâtiment utilisé par les forces des houthis à Sanaa a été touché, selon des journalistes de l'AFP dans la capitale yéménite aux mains des rebelles.

