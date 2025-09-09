Les autorités civiles pro-paramilitaires revendiquent les attaques de drones sur la région de Khartoum

Les autorités civiles alignées sur les forces paramilitaires ont revendiqué mardi les frappes aériennes « précises et ciblées » qui ont visé mardi des installations militaires, une raffinerie et une centrale électrique dans la région de Khartoum, la capitale du Soudan

La coalition « Tasis » qui a formé en août un « gouvernement » dans les zones contrôlées par les Forces de soutien rapide (FSR) en lutte contre l'armée régulière depuis 2023 s'est félicitée dans un communiqué des frappes de drones « menées par son armée de l'air à Khartoum et dans d'autres villes (...) sur des sites militaires et logistiques « .