Les autorités civiles pro-paramilitaires revendiquent les attaques de drones sur la région de Khartoum


AFP / le 09 septembre 2025 à 14h32

Des Soudanais transportant une boîte d'aide humanitaire depuis un point de distribution du district d'Al-LaMap à Khartoum, le 8 septembre 2025. Photo Ebrahim Hamid/AFP

Les autorités civiles alignées sur les forces paramilitaires ont revendiqué mardi les frappes aériennes « précises et ciblées » qui ont visé mardi des installations militaires, une raffinerie et une centrale électrique dans la région de Khartoum, la capitale du Soudan

La coalition « Tasis » qui a formé en août un « gouvernement » dans les zones contrôlées par les Forces de soutien rapide (FSR) en lutte contre l'armée régulière depuis 2023 s'est félicitée dans un communiqué des frappes de drones « menées par son armée de l'air à Khartoum et dans d'autres villes (...) sur des sites militaires et logistiques « .

Les autorités civiles alignées sur les forces paramilitaires ont revendiqué mardi les frappes aériennes « précises et ciblées » qui ont visé mardi des installations militaires, une raffinerie et une centrale électrique dans la région de Khartoum, la capitale du Soudan

La coalition « Tasis » qui a formé en août un « gouvernement » dans les zones contrôlées par les Forces de soutien rapide (FSR) en lutte contre l'armée régulière depuis 2023 s'est félicitée dans un communiqué des frappes de drones « menées par son armée de l'air à Khartoum et dans d'autres villes (...) sur des sites militaires et logistiques « .

