Dernières Infos - Cessez-le-feu au Liban

Raggi appelle le Parlement arabe à faire pression sur Israël


le 09 septembre 2025 à 15h40

Raggi appelle le Parlement arabe à faire pression sur Israël

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, recevant au palais Bustros une délégation du Parlement arabe, le 9 septembre 2025. Photo tirée du compte X du ministre

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, a reçu mardi au palais Bustros une délégation du Parlement arabe devant laquelle il a appelé l’institution à « faire pression sur Israël afin de mettre un terme à ses agressions », selon une communiqué du ministère relayé par l'Agence nationale d'information (Ani, Officielle). M. Raggi a ainsi demandé l'aide du Parlement pour « obtenir un retrait immédiat et inconditionnel des forces israéliennes des territoires libanais, la libération des prisonniers et le respect de l’accord d’armistice signé en 1949 », afin de permettre à l’État libanais « de parachever l’affirmation de sa souveraineté et de relancer la reconstruction ».

Malgré l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre dernier, après plus de 13 mois de conflit entre Israël le Hezbollah, l’armée israélienne occupe encore des positions au Liban-Sud le long de la frontière et bombarde quasi quotidiennement le Sud et la Békaa.

Le chef de la diplomatie a par ailleurs exprimé sa « grande appréciation pour la position constante du Parlement arabe aux côtés du Liban (...) ainsi que pour son appui à l’État libanais et sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire, et son monopole des armes (...) ».

Le président du Parlement arabe, l'Émirati Mohammad Ahmad el-Yamahi, a pour sa part affirmé le plein soutien de l'institution à « la souveraineté, à l’unité, à la stabilité et au redressement économique du Liban, ainsi que son rejet de toute ingérence extérieure dans ses affaires intérieures (...) ». Il a également exprimé « son appui aux efforts de l’État libanais pour retrouver sa force et renforcer ses institutions en tant que garantie fondamentale de la stabilité ».

M. el-Yamahi a également dénoncé « la poursuite de l’agression israélienne contre le Liban », estimant que « toute attaque contre ce pays constitue une atteinte à la sécurité nationale arabe », réaffirmant « le soutien du Parlement arabe au Liban face aux agressions israéliennes ». Il a promis d’apporter son aide, en coopération avec les parlements internationaux, pour faire pression sur Tel-Aviv afin de mettre fin à ses agressions et se retirer des territoires libanais.

En visite à Beyrouth, la délégation du Parlement arabe s'était rendue lundi à Baabda et au Grand Sérail et avait exprimé son soutien au président de la République, Joseph Aoun, et au Premier ministre, Nawaf Salam.

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Joe Raggi, a reçu mardi au palais Bustros une délégation du Parlement arabe devant laquelle il a appelé l'institution à « faire pression sur Israël afin de mettre un terme à ses agressions », selon une communiqué du ministère relayé par l'Agence nationale d'information (Ani, Officielle). M. Raggi a ainsi demandé l'aide du Parlement pour « obtenir un retrait immédiat et inconditionnel des forces israéliennes des territoires libanais, la libération des prisonniers et le respect de l'accord d'armistice signé en 1949 », afin de permettre à l'État libanais « de parachever l'affirmation de sa souveraineté et de relancer la reconstruction ».Malgré l'accord de cessez-le-feu conclu en novembre dernier, après plus de 13 mois de conflit entre Israël...
