Dernières Infos - Métaux précieux

L'or atteint un nouveau record


le 09 septembre 2025 à 18h44

Photo d'illustration : archives AFP.

L'or a touché un nouveau record mardi, après avoir déjà atteint un plus haut la veille, surfant sur le climat d'incertitudes politiques dans le monde, la faiblesse du dollar et les anticipations de baisse des taux de la Fed. Le prix du métal jaune a atteint à 3,665 dollars l’once à 17h00 (heure de Beyrouth), le mardi 9 septembre. "Sa performance suggère que les investisseurs ne croient pas entièrement à la capacité de la Fed à réduire ses taux drastiquement sans perdre le contrôle des prix, il agit comme une assurance contre la "stagflation" et un assouplissement monétaire excessif", explique Stephen Innes, de SPI Asset Management à l'AFP. L’indice du dollar est tombé à un plus bas de près de sept semaines, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à dix ans évoluaient proches de leur plancher de cinq mois.

