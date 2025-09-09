L'or atteint un nouveau record

L'or a touché un nouveau record mardi, après avoir déjà atteint un plus haut la veille, surfant sur le climat d'incertitudes politiques dans le monde, la faiblesse du dollar et les anticipations de baisse des taux de la Fed. Le prix du métal jaune a atteint à 3,665 dollars l’once à 17h00 (heure de Beyrouth), le mardi 9 septembre. "Sa performance suggère que les investisseurs ne croient pas entièrement à la capacité de la Fed à réduire ses taux drastiquement sans perdre le contrôle des prix, il agit comme une assurance contre la "stagflation" et un assouplissement monétaire excessif", explique Stephen Innes, de SPI Asset Management à l'AFP. L’indice du dollar est tombé à un plus bas de près de sept semaines, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à dix ans évoluaient proches de leur plancher de cinq mois. Veuillez créer un compte pour visualiser les résultats 3 articles offerts Adresse e-mail Mot de passe Je souhaite recevoir les offres spéciales de L’Orient-Le Jour ainsi que des sélections thématiques des meilleurs articles de la rédaction. Désinscription possible à tout moment. Je m’inscris En créant un compte, vous acceptez les conditions générales d’utilisation et notre politique de confidentialité. Je m’inscris Ou je me connecte avec Facebook Google Veuillez vous connecter pour visualiser les résultats E-mail Mot de passe Je me connecte Mot de passe oublié ? Se connecter avec Facebook Se connecter avec Google

L'or a touché un nouveau record mardi, après avoir déjà atteint un plus haut la veille, surfant sur le climat d'incertitudes politiques dans le monde, la faiblesse du dollar et les anticipations de baisse des taux de la Fed. Le prix du métal jaune a atteint à 3,665 dollars l’once à 17h00 (heure de Beyrouth), le mardi 9 septembre. "Sa performance suggère que les investisseurs ne croient pas entièrement à la capacité de la Fed à réduire ses taux drastiquement sans perdre le contrôle des prix, il agit comme une assurance contre la "stagflation" et un assouplissement monétaire excessif", explique Stephen Innes, de SPI Asset Management à l'AFP. L’indice du dollar est tombé à un plus bas de près de sept semaines, tandis que les rendements des bons du Trésor américain à dix ans...

