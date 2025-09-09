L'armée israélienne démolit la maison d'un détenu palestinien accusé d'une attaque meurtrière en Cisjordanie occupée en décembre

L’armée israélienne a démoli mardi la maison d’un détenu palestinien accusé d’avoir mené une attaque meurtrière contre un bus en Cisjordanie occupée en décembre dernier.

Le détenu en question se nomme Thabet Massalmé, selon l'AFP, et est accusé d'avoir participé à une fusillade près de Bethléem en décembre 2024 ayant entraîné la mort d'un colon israélien. L’opération a laissé sans abri l'épouse du détenu, ses parents et ses trois enfants qui vivent dans le village de Beit Awwa, à l'ouest d'Hébron, dans le sud du territoire palestinien occupé, rapporte Al Jazeera.

Cette mesure punitive intervient au lendemain d’une nouvelle fusillade contre un bus à Jérusalem-Est, dans le quartier de Ramot, ayant fait au moins six morts, selon les services de secours israéliens. Mardi, l’armée israélienne a indiqué avoir terminé la « cartographie des domiciles des assaillants » présumés de cette dernière attaque, qu'elle affirme avoir identifiés et qui habiteraient près de Ramallah, en vue de futures démolitions.

Sur X, le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a également annoncé mardi matin avoir ordonné l’imposition de « sanctions civiles » contre les proches et les habitants des villages des assaillants présumés de l’attaque de Jérusalem-Est, ainsi que la démolition de « toute structure illégale » et la révocation de « 750 permis de travail et d’entrée » en territoire israélien.

Parallèlement, deux autres Palestiniens ont été arrêtés dans le gouvernorat d’Hébron, l’un dans un village à l’ouest de Doura et l’autre dans la localité de Bani Naïm, après de nouvelles perquisitions menées par les forces israéliennes, a rapporté l’agence Wafa.

Selon l’ONG israélienne B’Tselem, au moins 26 maisons ont été détruites en 2025 à titre punitif en Cisjordanie occupée, provoquant le déplacement de plus de 70 personnes.