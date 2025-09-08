Au moins quatre morts dans une attaque à l'arme à feu à Jérusalem-Est

Deux assaillants ont ouvert le feu lundi, tuant au moins quatre personnes et en blessant plusieurs autres, à un carrefour de Jérusalem-Est avant d'être « neutralisés », selon les premières informations de la police et des secours israéliens.

Le Magen David Adom (MDA), équivalent israélien de la Croix-Rouge, a indiqué avoir envoyé des équipes de secours sur place après avoir reçu des appels à propos d'une attaque ayant fait des blessés à Ramot, quartier de Jérusalem-Est, secteur de la Ville sainte occupé et annexé par Israël. Selon le Haaretz, citant un nouveau communiqué du MDA, le bilan préliminaire s'élève à quatre morts et cinq blessés graves.

Deux des assaillants ont été tués et la police suspecte une « attaque terroriste ». Selon des médias israéliens, l'attaque a visé notamment un bus.