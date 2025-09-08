Menu
Syrie: frappes israéliennes près de Homs et Lattaquié (média d'Etat)

AFP / le 08 septembre 2025 à 23h59

Des frappes israéliennes ont visé lundi soir les environs des villes de Homs et Lattaquié, respectivement dans le centre et l'ouest de la Syrie, a rapporté l'agence officielle Sana.

De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a rapporté que "la frappe israélienne près de Homs a visé une unité militaire au sud de la ville".

Depuis qu'une coalition de rebelles islamistes a renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie, tout en amorçant un dialogue inédit avec les nouvelles autorités. 

© Agence France-Presse


