Syrie: frappes israéliennes près de Homs et Lattaquié (média d'Etat)

Des frappes israéliennes ont visé lundi soir les environs des villes de Homs et Lattaquié, respectivement dans le centre et l'ouest de la Syrie, a rapporté l'agence officielle Sana.

De son côté, l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH) a rapporté que "la frappe israélienne près de Homs a visé une unité militaire au sud de la ville".

Depuis qu'une coalition de rebelles islamistes a renversé Bachar al-Assad en décembre 2024, Israël a mené des centaines de frappes sur la Syrie, tout en amorçant un dialogue inédit avec les nouvelles autorités.

jos/liu

