La liberté religieuse au cœur d’un débat à Beyrouth

Face à la montée des tensions au Moyen-Orient, des responsables libanais des droits humains ont lancé un appel pressant aux États-Unis pour placer la liberté religieuse au cœur de leur diplomatie régionale. L’appel a été formulé lors d’une table ronde organisée à Beyrouth par la Ligue syriaque et le Zovighian Public Office (ZPO), en présence de Nadine Maenza, figure américaine de la défense des minorités religieuses et coprésidente de la Table ronde sur la liberté religieuse internationale à Washington. Ancienne présidente de la Commission américaine sur la liberté religieuse, Mme Maenza dirige aujourd’hui l’Institute for Global Engagement. « La liberté religieuse n’est pas négociable ; elle constitue un pilier essentiel de la paix, de la stabilité et de la coexistence à long terme », a-t-elle affirmé, appelant Washington à intégrer ce principe dans ses choix diplomatiques au Levant.

La rencontre a rassemblé une vingtaine de chercheurs, militants, décideurs et journalistes pour débattre des moyens de préserver la diversité religieuse au Liban et dans la région. Celle-ci, décrite à la fois comme un atout et une vulnérabilité, est mise à l’épreuve par les tensions géopolitiques, les fragilités institutionnelles et les menaces sécuritaires.

Habib Ephrem, président de la Ligue syriaque et conseiller du chef de l’État pour les droits humains et le dialogue interreligieux, a tiré la sonnette d’alarme : « L’absence de démocratie, de libertés fondamentales et de respect des droits humains ainsi que la montée du terrorisme deviennent des traits de plus en plus marquants du Moyen-Orient et ébranlent la conscience de toutes les communautés de la région. »

Les participants ont partagé analyses et données sur la nécessité de protéger les communautés vulnérables et de consolider la gouvernance locale et l’État de droit. Plusieurs intervenants ont insisté sur l’urgence de dépasser les approches centrées sur la seule protection des minorités pour garantir une véritable égalité citoyenne et prévenir les conflits.

Michel Zovighian, membre du conseil d’administration du ZPO, a défendu l’importance de tels échanges : « Créer des espaces sûrs pour un dialogue rigoureux et respectueux permet de rapprocher l’analyse de l’expertise locale, établissant les conditions propices à des solutions concrètes et durables. »

Le consensus final a souligné que la défense de la liberté religieuse ne peut s’exercer efficacement dans un climat de fragilité et de violence. Les participants ont appelé à un « courage moral et politique immédiat » afin de traduire les appels en mesures concrètes.

Pour Lynn Zovighian, fondatrice du ZPO, l’engagement américain est indispensable : « Il est crucial que

Washington prête une oreille attentive aux préoccupations légitimes et urgentes exprimées aujourd’hui, afin de collaborer avec les communautés locales et de créer les conditions nécessaires à un avenir sûr et digne pour tous. »