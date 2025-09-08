Tensions Israël-Espagne : Madrid rappelle son ambassadrice en Israël

L'Espagne va rappeler pour consultations son ambassadrice à Tel Aviv, a-t-on appris lundi auprès du ministère espagnol des Affaires étrangères, une annonce qui suit de vifs échanges après l'annonce du Premier ministre espagnol de mesures pour « mettre un terme au génocide à Gaza ».

« Le ministre des Affaires étrangères a convoqué l'ambassadrice d'Espagne à Tel-Aviv pour des consultations face aux accusations calomnieuses envers l'Espagne et aux mesures inacceptables visant deux membres du gouvernement », a expliqué le ministère. Après l'annonce du chef du gouvernement espagnol, le ministre israélien des Affaires étrangères avait accusé l'Espagne de mener une campagne « antisémite » et interdit l'entrée de son territoire à deux ministres.