Les Émirats arabes unis nomment un nouvel ambassadeur au Liban

Le président des Émirats arabes unis, Mohammad ben Zayed Al Nahyane, a nommé un nouvel ambassadeur au Liban, Fadhl Salem Saïd al-Kaabi, qui a prêté serment devant lui, rapportent lundi l’Agence nationale d’information libanaise (ANI, officielle) et l’Agence de presse des Émirats (WAM). Le président émirati a également reçu les lettres de créance de plusieurs ambassadeurs, dont celui du Liban auprès des Émirats, Tarek Mneimné.

Lundi également, le vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères des Émirats, Abdallah ben Zayed Al Nahyane, a reçu à Abu Dhabi le ministre libanais de l’Énergie, Joe Saddi, ainsi que le ministre de la Culture, Ghassan Salamé. Selon l’ANI, les discussions ont porté sur les relations bilatérales et les moyens de les renforcer, ainsi que sur le secteur de l’énergie au Liban et les possibilités d’investissement dans ce domaine.

Les Émirats arabes unis avaient annoncé en janvier 2025 la réouverture de leur ambassade au Liban, fermée depuis 2021 sur fond de tensions avec le Hezbollah et ses alliés. Cette année-là, les Émirats, l’Arabie saoudite, le Bahreïn et le Koweït avaient rappelé leurs diplomates du Liban à la suite de remarques controversées de l’ancien ministre libanais de l’Information Georges Cordahi concernant la guerre menée par l’Arabie saoudite au Yémen.