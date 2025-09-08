« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de Gaza-ville », menace Katz
L'OLJ /
le 08 septembre 2025 à 12h01
Des Palestiniens portant les dépouilles de deux fillettes de 2 et 5 ans, des soeurs, tuées dans une frappe israélienne sur une tente de déplacés à Gaza-Ville, le 8 septembre 2025. Photo REUTERS/Dawoud Abu Alkas
Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a menacé une nouvelle fois le Hamas de « détruire la ville de Gaza » et « anéantir » le Hamas, dans un message sur le réseau X. Entre-temps l'armée israélienne poursuit son offensive sur le grand centre urbain de l'enclave, dont elle veut prendre le contrôle.
« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de la ville de Gaza et les tours de la terreur trembleront », a écrit M. Katz en hébreu sur son compte X. « Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas, à Gaza comme dans les hôtels de luxe à l’étranger : libérez les otages et déposez les armes – ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis », a-t-il menacé, à l’heure où le commandement militaire israélien recommande au gouvernement d'éviter une opération majeure à Gaza-ville qui mettrait en danger la vie des soldats et des otages, préférant un accord. Le ministre Katz précise malgré tout que l’armée israélienne « poursuit son plan comme prévu et se prépare à élargir ses opérations pour prendre définitivement le dessus à Gaza ».
« Le verrou est désormais levé sur les portes de l'enfer à Gaza », écrivait-il déjà vendredi.
Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a menacé une nouvelle fois le Hamas de « détruire la ville de Gaza » et « anéantir » le Hamas, dans un message sur le réseau X. Entre-temps l'armée israélienne poursuit son offensive sur le grand centre urbain de l'enclave, dont elle veut prendre le contrôle.« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de la ville de Gaza et les tours de la terreur trembleront », a écrit M. Katz en hébreu sur son compte X. « Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas, à Gaza comme dans les hôtels de luxe à l’étranger : libérez les otages et déposez les armes – ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis », a-t-il menacé, à l’heure où le commandement militaire israélien recommande au gouvernement d'éviter une opération...
Cet article est réservé aux abonnés. Abonnez-vous pour 1$ et accédez à une information indépendante.
Dans votre abonnement numérique : la version PDF du quotidien L’Orient-Le Jour, des newsletters réservées aux abonnés ainsi qu'un accès illimité à 3 médias en ligne : L’Orient-Le Jour, L’Orient Today et L’Orient Littéraire.