« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de Gaza-ville », menace Katz

Le ministre israélien de la Défense Israel Katz a menacé une nouvelle fois le Hamas de « détruire la ville de Gaza » et « anéantir » le Hamas, dans un message sur le réseau X. Entre-temps l'armée israélienne poursuit son offensive sur le grand centre urbain de l'enclave, dont elle veut prendre le contrôle.

« Aujourd’hui, un ouragan puissant frappera le ciel de la ville de Gaza et les tours de la terreur trembleront », a écrit M. Katz en hébreu sur son compte X. « Ceci est un dernier avertissement aux assassins et violeurs du Hamas, à Gaza comme dans les hôtels de luxe à l’étranger : libérez les otages et déposez les armes – ou Gaza sera détruite et vous serez anéantis », a-t-il menacé, à l’heure où le commandement militaire israélien recommande au gouvernement d'éviter une opération majeure à Gaza-ville qui mettrait en danger la vie des soldats et des otages, préférant un accord. Le ministre Katz précise malgré tout que l’armée israélienne « poursuit son plan comme prévu et se prépare à élargir ses opérations pour prendre définitivement le dessus à Gaza ».

« Le verrou est désormais levé sur les portes de l'enfer à Gaza », écrivait-il déjà vendredi.