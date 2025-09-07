Deux délégations libanaises dépéchées à Damas : frontière et détenus au menu

Deux délégations libanaises se sont rendues à Damas dimanche pour évoquer le dossier des prisonniers syriens au Liban ainsi que celui de la frontière commune. Selon le vice-Premier ministre, Tarek Mitri, qui pilote les relations entre le Liban et la Syrie, la première délégation est composée de trois magistrats, qui devront entamer avec leurs pairs syriens le travail pour rédiger un nouvel accord de coopération judiciaire entre les deux voisins. Celui-ci devra servir de base pour le rapatriement de certains prisonniers. La seconde délégation compte, elle, quatre officiers libanais, qui doivent se réunir avec des officiers syriens de l'armée et des gardes-frontières, afin d'intensifier la coopération dans le domaine de la lutte contre la contrebande.

Le 1er septembre, une délégation syrienne a mené une visite à Beyrouth, où elle s'est entretenue avec M. Mitri. Cette rencontre, la première du genre depuis la chute du régime syrien, avait planché sur les dossiers communs entre les deux pays, notamment celui des réfugiés, des détenus dans les prisons libanaises ainsi que le contrôle et la démarcation de la frontière et les disparus. Selon M. Mitri, la visite de dimanche s'inscrit dans la continuité de ces efforts et sera suivie d'autres rencontres bilatérales.