Dernières Infos - Liban

Fusillade dans un quartier de bijoutiers à Barbir : un mort et deux blessés

Des tirs de Kalachnikov ont semé la panique parmi les passants.

L'OLJ / le 06 septembre 2025 à 17h51

Fusillade dans un quartier de bijoutiers à Barbir : un mort et deux blessés

Des membres des Forces de sécurité intérieure. Hassan Ammar/AFP

Une personne a été tuée et deux autres ont été blessées après que des accrochages armés ont éclaté samedi matin dans un quartier de bijoutiers de Barbir à Beyrouth, ont rapporté les médias locaux.

Des témoins oculaires ont indiqué que des coups de feu avaient été tirés au moyen de Kalachnikov, semant la panique parmi les passants et les acheteurs qui se sont soudain retrouvés pris au milieu de la fusillade. Celle-ci aurait éclaté entre un propriétaire de bijouteries et des individus non identifiés.

Les témoins se sont précipités pour se mettre à l'abri dans les magasins voisins ou ont fui le secteur. Les Forces de sécurité et l'armée libanaise se sont rapidement déployées pour boucler le marché et empêcher une nouvelle escalade. Une enquête a été ouverte sur les circonstances et les motifs de cet incident.

L'armée libanaise n'était pas joignable dans l'immédiat pour un commentaire.

