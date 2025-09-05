Foot: le Maroc première nation africaine qualifiée pour le Mondial-2026 après sa victoire face au Niger

Le Maroc s'est qualifié pour le Mondial-2026 aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada après sa large victoire 5-0 contre le Niger vendredi à Rabat, devenant ainsi la première sélection africaine à valider son billet pour la compétition.

Le milieu de terrain du PSV Eindhoven Ismael Saibari, auteur d'un doublé (29e et 38e), l'attaquant Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50e), l'avant-centre Hamza Igamane (LOSC Lille, 68e) et le milieu Azzedine Ounahi (Gérone, 84e) ont offert aux Lions de l'Atlas, en tête du groupe E, la qualification pour leur troisième Coupe du monde consécutive.

