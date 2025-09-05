Netanyahu félicite l'équipe Israel PT pour tenir bon malgré « la haine et l'intimidation »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité vendredi l'équipe cycliste Israel Premier Tech pour sa décision de rester engagée dans le Tour d'Espagne alors que ses coureurs y sont visés par des manifestations propalestiniennes d'une ampleur inédite.

« Bravo à Sylvan (Adams, le milliardaire israélo-canadien patron de la formation, NDLR) et à l'équipe cycliste d'Israël pour ne pas céder à la haine et à l'intimidation. Vous faites la fierté d'Israël », écrit-il dans un message publié sur le compte X officiel du Premier ministre de l'Etat d'Israël.