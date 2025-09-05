Menu
Dernières Infos - Tour d'Espagne

Netanyahu félicite l'équipe Israel PT pour tenir bon malgré « la haine et l'intimidation »


AFP / le 05 septembre 2025 à 21h11

Des policiers font face à des manifestants pro-palestiniens brandissant des drapeaux palestiniens à l’arrivée de la 12ᵉ étape de la Vuelta a España, une course de 144,9 km entre Laredo et Los Corrales de Buelna, le 4 septembre 2025. Photo Ander GILLENEA / AFP

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a félicité vendredi l'équipe cycliste Israel Premier Tech pour sa décision de rester engagée dans le Tour d'Espagne alors que ses coureurs y sont visés par des manifestations propalestiniennes d'une ampleur inédite.

« Bravo à Sylvan (Adams, le milliardaire israélo-canadien patron de la formation, NDLR) et à l'équipe cycliste d'Israël pour ne pas céder à la haine et à l'intimidation. Vous faites la fierté d'Israël », écrit-il dans un message publié sur le compte X officiel du Premier ministre de l'Etat d'Israël.

