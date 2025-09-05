L'armée israélienne annonce qu'elle va cibler prochainement des tours d'immeubles dans la ville de Gaza

L'armée israélienne a annoncé vendredi qu'elle allait prendre pour cible des tours d'immeubles, converties selon elle « en infrastructures terroristes », dans la ville de Gaza dans les prochains jours, avant le début d'une opération annoncée pour conquérir la ville, dans le cadre de l'élargissement de sa guerre contre le Hamas.

« Dans les jours qui viennent, l'armée effectuera des frappes précises et ciblées contre des infrastructures terroristes représentant une menace directe pour les soldats », indique l'armée dans un communiqué, précisant que les tours d'immeubles seraient en particulier ciblées.

Avant les frappes « de nombreuses mesures seront prises afin de minimiser autant que possible le risque de faire des victimes civiles, notamment des avertissements ciblés, l’utilisation de munitions de précision, la surveillance aérienne et un renseignement renforcé », ajoute le communiqué

L’armée israélienne accuse le Hamas d’avoir « intégré des moyens de collecte de renseignements, des caméras, des postes de tir et des lance-roquettes antichars à l'intérieur de ces bâtiments », précisant que « dans certains d'entre eux, des salles de contrôle et des centres de commandement et de contrôle ont été créés ». Elle accuse aussi l’organisation palestinienne d’envisager de « tendre des embuscades aux forces de défense, de fournir des voies d'évasion possibles depuis les quartiers généraux qui y ont été installés », et d’avoir « placé des engins explosifs à proximité de bâtiments » de la bande de Gaza.

L'armée israélienne montre aussi du doigt le Hamas qui « met en danger la population civile dans la bande de Gaza, en exploitant de manière abusive les infrastructures civiles », appelant la population palestinienne à s’éloigner des infrastructures du Hamas.