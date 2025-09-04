Menu
Dernières Infos - Guerre de Gaza

Israël: pas de visite de Macron tant qu'il ne revient pas sur sa décision de reconnaitre un Etat palestinien

AFP / le 04 septembre 2025 à 19h37

Le ministre des Affaires étrangères israélien, Gideon Saar, a affirmé jeudi qu'une visite du président français Emmanuel Macron en Israël n'était pas à l'ordre du jour tant qu'il ne reviendrait pas sur sa décision de reconnaître un Etat palestinien.

Dans un entretien avec son homologue français Jean-Noël Barrot, M. Saar a appelé la France à "reconsidérer" son initiative visant à reconnaître un Etat palestinien, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères, précisant "qu'aussi longtemps que la France poursuivra ses efforts et initiatives allant à l'encontre des intérêts d'Israël, une telle visite (de Macron en Israël) n'aura pas lieu d'être".


