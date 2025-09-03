« Le Liban est engagé à travailler avec l'Unesco », assure Aoun à Azoulay

Le président libanais Joseph Aoun a assuré mercredi que le Liban est « engagé à travailler avec l'Unesco pour protéger le patrimoine culturel ainsi que les sites libanais placés sur la liste du patrimoine mondial », lors d'une rencontre avec la directrice générale de l'Unesco Audrey Azoulay, au palais de Baabda, en présence du ministre de la Culture Ghassan Salamé.

Le président Aoun a aussi remercié Mme Azoulay pour « son soutien constant au Liban depuis qu’elle a pris ses fonctions à l’Unesco et pour les projets que l’organisation a réalisés ainsi que ceux qu’elle envisage ». Il a également salué « le rôle pionnier de l’Unesco dans le domaine de l’éducation, en particulier face aux défis auxquels est confronté le secteur éducatif libanais ».

En visite officielle au Liban mercredi et jeudi, Mme Azoulay va lancer la restauration du Grand Théâtre de Beyrouth et de la gare ferroviaire de Mar Mikhaël. Devant M. Aoun, elle a indiqué que « le travail se poursuit afin d'assurer le financement nécessaire pour faire de ces bâtiments des lieux culturels ». Elle a aussi exprimé son souhait que « la coopération avec le Liban soit forte et concrète » et salué la désignation de Hind Darwiche à la tête de la délégation libanaise à l'Unesco.

Mercredi, M. Aoun a également adressé un message aux Libanais à l’occasion de la fête de la naissance du Prophète Mahomet. « Le Liban, avec sa diversité culturelle et religieuse, illustre la plus belle image de coexistence et de dialogue entre religions et confessions, a-t-il souligné. En cette occasion bénie, nous invitons à cultiver les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, à œuvrer ensemble pour bâtir une société libanaise unie, fondée sur l’amour, la justice et la dignité humaine. Nous appelons aussi à rejeter toute forme de division et de sectarisme, et à affirmer notre unité nationale en tant qu’un seul peuple vivant sur une même terre, sous un même ciel et sous un même drapeau ».