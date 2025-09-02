Menu
À la Une Découvrez notre appli flèche vers le bas
Rechercher
Rechercher
Rechercher
Télécharger l'appli flèche vers le bas À la Une

Dernières Infos - Désarmement du Hezbollah

Ortagus de retour au Liban cette semaine pour des réunions sécuritaires


L'OLJ / le 02 septembre 2025 à 18h37

Ortagus de retour au Liban cette semaine pour des réunions sécuritaires

L'émissaire américaine Morgan Ortagus, le 7 février 2025. Photo Présidence libanaise

L’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, est attendue à Beyrouth à la fin de la semaine, en compagnie du responsable du Commandement central des forces armées américaines (Centcom) pour des réunions sécuritaires rapides, selon des informations de la chaîne LBCI. La diplomate n'a pas prévu de réunions politiques pendant cette visite, ajoute-t-on de même source.

Mme Ortagus faisait partie la semaine dernière d'une délégation américaine formée de l’émissaire Tom Barrack et de plusieurs sénateurs, dont Lindsay Graham et Jeanne Chahine. Elle avait entrepris une tournée auprès des responsables libanais dans le cadre des tractations autour du désarmement du Hezbollah.

La délégation avait fait savoir au Liban qu'il n'y aura pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement du Hezbollah. Le parti chiite, lui, refuse catégoriquement de remettre son arsenal. Une réunion du Conseil des ministres est prévue vendredi, pour examiner ce dossier.

L’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, est attendue à Beyrouth à la fin de la semaine, en compagnie du responsable du Commandement central des forces armées américaines (Centcom) pour des réunions sécuritaires rapides, selon des informations de la chaîne LBCI. La diplomate n'a pas prévu de réunions politiques pendant cette visite, ajoute-t-on de même source.Mme Ortagus faisait partie la semaine dernière d'une délégation américaine formée de l’émissaire Tom Barrack et de plusieurs sénateurs, dont Lindsay Graham et Jeanne Chahine. Elle avait entrepris une tournée auprès des responsables libanais dans le cadre des tractations autour du désarmement du Hezbollah.La délégation avait fait savoir au Liban qu'il n'y aura pas de retrait israélien du Liban-Sud...
Sur le même sujet

Dernières infos

 Toutes les dernières infos
À lire aussi
L'Orient-Le Jour
recrute des journalistes passionnés Je postule
Les plus lus
Les plus commentés
Les plus partagés