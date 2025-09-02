Ortagus de retour au Liban cette semaine pour des réunions sécuritaires

L’envoyée spéciale adjointe des États-Unis pour le Moyen-Orient, Morgan Ortagus, est attendue à Beyrouth à la fin de la semaine, en compagnie du responsable du Commandement central des forces armées américaines (Centcom) pour des réunions sécuritaires rapides, selon des informations de la chaîne LBCI. La diplomate n'a pas prévu de réunions politiques pendant cette visite, ajoute-t-on de même source.

Mme Ortagus faisait partie la semaine dernière d'une délégation américaine formée de l’émissaire Tom Barrack et de plusieurs sénateurs, dont Lindsay Graham et Jeanne Chahine. Elle avait entrepris une tournée auprès des responsables libanais dans le cadre des tractations autour du désarmement du Hezbollah.

La délégation avait fait savoir au Liban qu'il n'y aura pas de retrait israélien du Liban-Sud avant le désarmement du Hezbollah. Le parti chiite, lui, refuse catégoriquement de remettre son arsenal. Une réunion du Conseil des ministres est prévue vendredi, pour examiner ce dossier.