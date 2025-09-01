L’Institution du grand ayatollah Fadlallah affirme que la querelle est close après une visite du Hezbollah

L’Institution du grand ayatollah libano-irakien Mohammad Hussein Fadlallah a déclaré lundi, suite à une visite d’une délégation du Hezbollah menée par le vice-président du conseil politique du parti, Mahmoud Comati, que « la page (de la querelle) est définitivement tournée », quelques jours après que l’institution a dénoncé un reportage d’une chaîne « islamique », identifiée comme étant la chaîne al-Manar du parti chiite, qui « insultait » la mémoire du religieux.

« À la suite de la visite effectuée par une délégation du Hezbollah, représenté par le vice-président du conseil politique du parti (...) et le député Ibrahim Moussaoui, et des clarifications qui ont été fournies, ainsi que leur confirmation du refus catégorique du parti de toute offense ou tentative de porter atteinte à Son Éminence le cheikh Mohammad Hussein Fadlallah, que ce soit à travers des positions publiques ou par tout média, l’Institution du cheikh Fadlallah confirme que ce qui s’est passé est une page définitivement tournée », précise le communiqué, cité par l’Agence nationale d’information (ANI, officielle).

Le communiqué insiste en outre sur la « nécessité pour tous de dépasser cet épisode, de consolider notre scène islamique et nationale comme le souhaitait notre maître (...) particulièrement en cette phase difficile et critique que traverse le Liban et, au-delà, l’ensemble du monde arabe et islamique ».

Décédé en 2010, l’ayatollah Fadlallah fut une autorité majeure du chiisme et un mentor de la première heure du parti-milice pro-iranien Hezbollah, avant de prendre ses distances avec l’Iran. Selon Lebanon Debate, la polémique est née d’une série télévisée portant sur la vie du religieux Jaafar Mortada, qui avait « excommunié » Fadlallah. Au cours des épisodes, des intervenants sont revenus sur sa position vis-à-vis de ce religieux, considérant qu’il s’était opposé aux « dérives idéologiques » de Mohammad Hussein Fadlallah. L’institution avait elle défendu le 28 août l’ayatollah défunt, rappelant que celui-ci a promu sa vie durant un islam « dynamique, ouvert, rejetant l’extrémisme et le fanatisme sectaire » et choisi de « ne pas s’engager dans la polémique ».