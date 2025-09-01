Makki présente à Aoun son plan de « reconfiguration des administrations de l'État » libanais

Le ministre du Développement administratif, Fadi Makki, a présenté lundi la vision 2030 de son ministère visant à réformer les institutions et administrations de l'État, au président de la République, Joseph Aoun, au palais de Baabda, rapporte le compte X de la présidence.

Lors d'une conférence de presse, à l'issue de sa rencontre avec le chef de l'État, il a indiqué avoir « informé le président Aoun du plan d’action du projet « Reconfiguration des administrations et institutions de l’État 2030 » visant à moderniser l’administration et à instaurer un nouveau contrat social entre l’État et le citoyen, où ce dernier serait au cœur du service et où la confiance dans les institutions de l’État serait rétablie, en leur qualité d'organes intègres et efficaces ».

Le cinquième ministre chiite, qui n'est pas rattaché au tandem Amal-Hezbollah, a ainsi expliqué que ce « parcours réformateur » repose sur trois phases : une première qui devrait se terminer début octobre, une seconde qui devrait prendre fin avant la fin de l'année et une troisième qui sera réalisée avec l’achèvement de la transformation complète d’ici 2030, afin d’aboutir à un secteur public moderne, numérique et flexible.

Le gouvernement de Nawaf Salam a entamé une transformation numérique afin de faciliter les démarches administratives pour les citoyens, alors que le Liban fonctionne encore principalement au papier et au stylo. Le Premier ministre a ainsi nommé Kamal Shehadi ministre d’État à la Technologie de l'information et de l’intelligence artificielle — un portefeuille inédit — et des Déplacés. M. Shehadi a, pour sa part, lancé sa stratégie LEAP, qui ambitionne de faire du pays un hub régional de l’IA d’ici cinq ans.

En collaboration avec le ministère du Tourisme, une « application touristique intelligente » nommée Ministry of Tourism Lebanon a notamment été lancée à la mi-août, fonctionnant comme un répertoire des sites touristiques au Liban.