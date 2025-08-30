Une nouvelle flottille partira dimanche vers Gaza pour « rompre le siège inhumain » imposé par Israël

Avec pour slogan « Quand le monde reste silencieux, nous levons l'ancre », une flottille avec de l'aide humanitaire et des activistes dont Greta Thunberg partira dimanche de Barcelone (Espagne) pour tenter de « rompre le siège illégal de Gaza », selon ses organisateurs.

Les bateaux de cette nouvelle flottille en direction du territoire palestinien chercheront « à arriver à Gaza, livrer l'aide humanitaire, annoncer l'ouverture d'un corridor humanitaire et ensuite apporter plus d'aide, et ainsi également briser définitivement le blocus illégal et inhumain d'Israël sur Gaza », a annoncé samedi dans une interview à l'AFPTV la Suédoise Greta Thunberg.

Une « mobilisation historique »

Cette mission, baptisée « Global Sumud Flotilla, est différente » des précédentes car « maintenant, nous avons beaucoup plus de bateaux, nous sommes beaucoup plus nombreux, et cette mobilisation est historique », a affirmé l'activiste de 22 ans depuis le port espagnol. À la flottille s'ajouteront « des dizaines » de bateaux supplémentaires qui partiront de Tunisie et d'autres ports méditerranéens le 4 septembre, tandis que l'organisation prévoit des manifestations et « des actions simultanées » dans 44 pays, toujours selon Mme Thunberg, membre du comité directeur de Global Sumud Flotilla.

« Une mission comme celle-ci ne devrait pas avoir à exister », a expliqué la militante suédoise. Cela devrait être « la responsabilité (...) de nos gouvernements et des élus d'agir et de s'efforcer de défendre le droit international, de prévenir les crimes de guerre, de prévenir le génocide », mais « ils échouent à le faire et, ce faisant, ils trahissent les Palestiniens, mais aussi toute l'humanité », a-t-elle assuré. « Ainsi, malheureusement, cela dépend de nous, citoyens ordinaires, d'organiser » cette flottille, a-t-elle estimé.

Élus européens et personnalités

Des activistes de plusieurs pays y prendront part, ainsi que des élus européens et des personnalités comme l'ancienne maire de Barcelone Ada Colau. L'organisation n'a pas précisé le nombre de bateaux ni l'heure de départ. « C'est une mission légale en vertu du droit international », selon la députée portugaise d'extrême gauche Mariana Mortágua, qui sera à bord.

Le gouvernement espagnol « déploiera toute sa protection diplomatique et consulaire pour protéger nos citoyens » embarqués dans la flottille, a déclaré samedi le ministre des Affaires étrangères, José Manuel Albares.

La Global Sumud Flotilla (« sumud » signifie « persévérance » en arabe) se définit sur son site internet comme une organisation « indépendante » et « non affiliée à aucun gouvernement ni parti politique ».

Cette nouvelle initiative intervient après une récente tentative ratée de livrer de l'aide à Gaza, à laquelle Mme Thunberg avait également participé. Le voilier « Madleen », transportant une douzaine d'activistes français, allemands, brésiliens, turcs, suédois, espagnols et néerlandais à bord, avait été intercepté le 9 juin par les forces israéliennes à environ 185 kilomètres à l'ouest de la côte de la bande de Gaza. Ses passagers avaient été expulsés peu après.

« Peu importe les risques que nous prenons en mer, cela n'est rien comparé à ce que les Palestiniens risquent chaque jour en essayant simplement d'exprimer leur volonté de vivre », a commenté Greta Thunberg, qui a ajouté ne pas craindre d'être arrêtée une nouvelle fois par les autorités israéliennes.

Le 7 octobre 2023, le Hamas avait lancé une attaque sans précédent contre Israël, qui a entraîné la mort de 1.219 personnes côté israélien, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles. Les représailles militaires israéliennes ont depuis fait au moins 63.025 morts dans la bande de Gaza, en majorité des civils, selon des chiffres du ministère de la Santé de Gaza, jugés fiables par l'ONU.

Les accusations de génocide d'Israël envers les Palestiniens se multiplient à travers le monde, notamment devant la Cour pénale internationale et au sein de l'ONU. Les Nations unies ont déclaré l'état de famine à Gaza en août.